現代人工作忙碌，常把小病拖成大病才治療。乳房外科醫黃鴻銘在節目上分享，25歲女性疑在八大產業工作，腹部疼痛許久，直到忍不下去才緊急就醫，結果醫師觸診發現女子腹部硬的像石頭，一照腹腔鏡驚見裡面全是「白白牽絲的膿」。

黃鴻銘在節目《醫師好辣》上分享，以前在大醫院工作，曾在半夜兩三點接到電話，急診有位25歲女性下腹很痛，由於患者很年輕，因此婦產科醫師先替其檢查，是否為子宮外孕、黃體破裂或發炎感染，但很快的就被排除掉，而患者也被轉到消化外科。

黃鴻銘表示，由於女子右下腹痛，懷疑可能是盲腸炎或腸子發炎，就先安排她做電腦斷層，結果女子腹部竟充滿髒水、闌尾也發腫。醫師替其觸診時也發現，女患者的肚子很腫、硬的像石頭，且鬆開後女子還痛的大叫，狀況相當嚴重，只能趕緊安排開刀。

黃鴻銘用腹腔鏡一看發現，女子腹部全是白白牽絲的膿，不像闌尾發炎，應是慢性骨盆腔感染，因為拖著未就醫險成腹膜炎。醫師也說，切除闌尾只要10分鐘就可搞定，但為清理患者腹中膿液，前後花了快1小時。所幸女子住院2天就狀況好轉，後來也返家休息。

(中時新聞網)