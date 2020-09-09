行政院農業委員會副主委陳駿季（右二）頒發「溯源實踐家」給靜宜大學校長唐傳義（左一）、長庚醫院腎臟科及臨床毒物中心主任顏宗海（左二），及消基會名譽董事長蘇錦霞（右一），表彰在各自領域對食安議題的關注與貢獻。（陳世宗攝）

AMOT理事長林貞（右）肯定靜宜大學長期在校園推動「安心吃、放心動、善心活」的三心運動，也是全國大學校院第一個溯源餐廳的學校。（陳世宗攝）

靜宜大學讓師生「食在靜宜、十分安心」，甚至透過精準的營養分析，提供不同體質需求。（陳世宗攝）

靜宜大學長期在校園推動「安心吃、放心動、善心活」的三心運動，其中「安心吃」是鼓勵校內餐飲業者採用在地安全產銷履歷食材，並從靜宜食品營養學系的「實習餐廳」做起，成為全國大學校院第一個溯源餐廳的學校。校長唐傳義更獲台灣農業跨領域發展協會（AMOT）頒發「溯源實踐家」殊榮，表彰對食安議題的關注與貢獻，也是全國第一位獲此獎項的大學校長。

AMOT在頒獎典禮中，表揚推動溯源食材的餐廳業者、廠家、企業或學校，靜宜大學是唯一獲獎的學校。行政院農業委員會副主委陳駿季表示，靜宜雖然沒有農學相關系所，但唐校長將「安心吃」納入學校重要核心價值的一環，讓學生吃得安心又安全。希望透過消費，帶動前端的生產，達到農委會推廣溯源食材的目的。

唐傳義近年持續在靜宜校園提倡「安心吃」、「放心動」及「善心活」的三心運動。他表示，這是人生的三個重要元素，因此導入校園推動實施。其中，「安心吃」藉由學生實習課程，推動安全食材、輔導生產履歷、溯源餐廳認證，以建立食安服務網，並成為培育人才的新場域；「放心動」是提升學生體適能，培養運動習慣，增進有效學習；「善心活」是結合靜宜相關課程，發展高齡相關產業，也善盡大學社會責任。

食在靜宜、十分安心！唐傳義說，國中小學團膳安全受各界重視，大學雖沒有團膳，但食品安全不容忽視，如何讓師生吃得安全、營養，甚至透過精準的營養分析，提供不同體質需求，是該校的目標。

靜宜大學為響應產銷履歷走入校園，以食品營養學系的實習餐廳為示範場域，幫校園食安把關，105年起於每周二、四提供溯源餐點，其中蔬果、水產類為100％溯源食材。106年再增加肉品溯源，成為校園內第一家溯源餐廳，也是全國大學校院第一個溯源餐廳的學校。

近年，靜宜大學更持續推動安心吃計畫，鼓勵校內各家餐飲業者，至少需使用一項行政院農業委員會所推動的「台灣有機農產品」、「產銷履歷農產品」、「CAS台灣優良農產品」等標章，及「台灣農產品生產追溯QR Code」的「三章一Q」認證食材。

唐傳義指出，業者採用「三章一Q」食材，成本會增加，在校園推動無法一蹴可幾，靜宜透過與中盤商合作，輔導校內餐飲業者，目前有多家已達標，部分攤商亦使用具產銷履歷農產品，以建立更安全與可溯源的食安環境！

(中時 )