以欣同及新大同為首大同市場派，獲經濟部有條件核准召開股東臨時會，並敲定10月21日全面改選董事，大同公司派保衛經營權，以正文逸炒作大同股價，遭台北地方法院重判，鄭文逸又是欣同及新大同實質掌控人，如果獲准召開股東臨時會無異是鼓勵經濟犯罪為由，8日正式向臺北高等行政法院依法提出行政訴訟停止執行聲請，也為大同股臨會增添變數。

大同不滿經濟部依公司法173條第四項核准大同股東臨時會的處分，8日向臺北高等行政法院依法提出行政訴訟停止執行聲請狀。大同指出，經濟部原處分准許召開之理由違背公司法第173條第四項要件及經濟部既有自訂函釋原則，破例特准少數股東，在公司董事會順利運作的情況下，自行召開臨股會。

大同強調，台北地方法院109年8月24日發布新聞稿，以共同犯違反證交法，重判鄭文逸13年6個月。欣同及新大同公司為鄭文逸所設立及實質持有與控制的公司。欣同及新大同兩公司是鄭文逸炒股的法人群組，是交易中樞之一。該二公司所持有大同股票是鄭文逸的犯罪所得，若經濟部核准其召集臨股會，無異承認炒股被告鄭文逸得續保其炒作股票之犯罪所得，並以該等股票贓物，行使股臨會召集權、主導董事提名與改選，欲取得大同經營權，遂行其犯罪計畫。法院如此重判，經濟部若維持原處分，無異是在鼓勵經濟犯罪。

大同表示，大同嚴正呼籲經濟部應撤銷原核准欣同、新大同召集臨股會的處分。基於相同理由事證，大同已向行政院訴願委員會遞送申請停止執行聲請書。

(工商 )