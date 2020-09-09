重量級科技股持續遭到拋售，周二美股連續第三個交易大跌，那斯達克指數進入修正區，特斯拉意外未被納入標普500指數成分股，股價創下史上最大單日跌幅。

周二收盤，道瓊工業平均指數大跌632.42點或2.25%，為27,500.89點。

標普500指數大跌95.12點或2.78%，為3,331.84點，過去這3日下跌近7%，創下6月以來最大的3日跌幅。

那斯達克綜合指數暴跌465.44點或4.11%，收在10,847.69點，與歷史收盤高點相比，這3日的跌幅已達10%，創下8月以來最大的3日跌幅，並宣告進入修正區。

標普11大類股全面收黑，以科技股與能源股表現最疲弱。

科技股重挫4.59%，連跌第3日，創下3月中旬以來最大的3日跌幅，與9月2日的歷史高點相比已下滑逾11%。日本軟銀集團遭點名大舉買進持續飆升的美國科技股期權，軟銀周一在東京股市下挫7%。如果軟銀開始縮手，科技股恐將失去部分火力。

受布蘭特原油期貨價格跌破每桶40美元打擊，能源股大跌3.71%。

成長型股票指數下挫3.38%。價值型股票指數跌1.84%，表現優於大盤與成長股。

特斯拉暴跌21.06%，創下史上最大單日跌幅，因標普道瓊指數公司上周五盤後公布的標普500指數成份股季度調整榜單令投資人大失所望。特斯拉在連續4個季度實現獲利後，投資人原本對該電動車大廠將納入標普500指數寄予厚望。截至上周五收盤，特斯拉今年來已上漲約400%。

蘋果下挫6.7%，拖累整體科技股走跌。過去這3日，蘋果累計已跌逾14%，創下2008年10月來最大的3日跌幅。臉書與亞馬遜均下跌逾4%，微軟跌6.7%，網飛跌1.8%，Alphabet跌3.6%。自9月2日以來，臉書、亞馬遜、蘋果、特斯拉、微軟、Alphabet與網飛的市值共蒸發逾1兆美元。

分析師表示，大型股的高估值已經遠超出歷史水準，一些技術性指標，像是巨大的融資餘額、共同基金的投資熱潮、芝加哥選擇權交易所（CBOE）選擇權數據顯示買權量創下歷史高點等，都指向市場過度樂觀的現象，這通常意味可能進入整理與修正階段。

美國可能將中國最大晶片公司中芯國際列入貿易黑名單，以及美國總統川普再度提到美國與中國經濟脫鉤，以及不排除再對中國祭出高額關稅的想法，對美中貿易局勢高度敏感的半導體股表現疲弱，費半指數下挫3.43%。輝達與美光分別下挫5.6%與3.2%，應材重挫 8.7%，超微跌4%。

此外，摩根大通下挫3.48%，報導指出，該銀行已經就員工挪用新冠紓困金展開內部調查。此外，避險買盤湧向債市，受美債殖利率下跌影響，銀行股跌3.44%。

通用汽車入股電動卡車製造商Nikola，通用股價大漲近8%，Nikola更飆升40.79%。

(時報資訊)