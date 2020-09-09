總統府發言人丁允恭遭前女友「Y女」爆料，四度劈腿還三次逼迫墮胎，更驚爆種種離譜行徑，遭外界痛批渣男。前年4月，時任高雄市長陳菊才親自頒發「三等功績獎章」給時任行政院顧問兼副發言人的丁，並盛讚丁富文學才華、是浪漫文青，感念其與高雄市政府團隊同甘共苦10年。

根據《自由時報》2018年4月17日報導，陳菊親自頒發「三等功績獎章」給丁允恭，並稱讚丁是榮獲多項文學獎、富有才氣的浪漫文青，很感謝丁與高雄市政府團隊同甘共苦10年。

丁允恭獲獎後表示「回家的感覺很好」，自己人生最菁華的10年都在高雄，早已把高雄當成自己的家；更表示到台北工作後，最需要適應的是寒冷的天氣，自己常常懷念高雄的溫暖，很感謝陳菊市長的栽培與市府團隊的長期支持。

此外，丁允恭也透露，自己是看到獎章證書才發現，三等功績獎章是由行政院核發，證書上寫著「行政院長賴清德」。身為行政院顧問兼副發言人的他，為回高雄領獎特地向行政院請假，結果回到高雄領的又是行政院的獎，讓他感到很新鮮。

(中時新聞網)