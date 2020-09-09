阿斯特捷利康因新冠疫苗導致1名受測者不明疾病後已暫停測試

國際知名製藥大廠阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）周二說，由於1名志願受測者出現不明疾病，已暫停新冠肺炎疫苗測試。

據CNN新聞網與路透報導，這是疫苗測試的標準預防措施，以確保實驗疫苗不會導致志願受測者任何嚴重反應。阿斯特捷利康在聲明中說，在全球測試牛津新冠疫苗的控管過程中，標準的檢核流程促使暫停接種測試，以檢討安全數據。

此外，阿斯特捷利康強調，只要在其中1個測試中，出現可能的不明疾病，就會採取這例行行動。而他們正在調查，以確保維持測試的完整性。公司強調，他們以最高標準進行測試，致力維護參與者的安全。

阿斯特捷利康暫停測試疫苗的消息傳出後股價大跌

據BBC新聞網9日報導，阿斯特捷利康和牛津大學合作研發新冠疫苗，已進入最後臨床實驗階段。這款疫苗第1和第2階段都測試成功，原本廣泛認為，它是最可能拔得頭籌的疫苗。報導說，實驗最近邁入第3階段，約有3萬人參與測試，其中包括美、英，巴西與南非等國民眾。

如今所有的測試都暫停，以等待獨立調查，並檢視安全數據，再決定是否要重新啟動。不過BBC指出，雖然這是牛津大學疫苗第2次暫停測試，但這在大型測試中相當常見，一但有受測者出現不明病症，測試就會暫停，但測試幾天內可望重新啟動。

阿斯特捷利康是由瑞典阿斯特拉（Astra AB）公司，以及英國捷利康（Zeneca Group PLC）公司1999年4月6日合併而成的大型英瑞合資製藥企業。集團總部設在英國倫敦，而研發總部則在瑞典斯德哥爾摩的南泰利耶。

(中時新聞網)