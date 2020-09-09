女星雞排妹（鄭家純）擁有甜美氣質的臉蛋、E罩杯的魔鬼身材，還頗有商業頭腦，近期進軍成人市場，開設網路節目暢聊性知識、推出情趣用品等，吸金功力一流，最近，她被爆出豪擲6000萬台幣買下大安區的3套豪宅，且一口氣買整層。

根據《三立新聞》報導，雞排妹2年前開始投資美股、台股和比特幣，一個月能進帳50萬，後來她注意到房產投資，看中敦化南路和基隆路交叉口的建案，和親友合資買下一整層的3戶，含2個車位，總共花了6000萬，一坪約110萬元，預計明年8月交屋。

處女座的雞排妹自曝有控制狂，喜歡掌控生活中的大小事，就連理財也不例外，她曾接受《ETtoday新聞雲》專訪，透露五月到七月賺了84萬，但自己不買暴漲暴跌的股票，認為都是有法人或外資在炒，偏愛穩紮穩打和有規劃的理財方式。

雞排妹雖然年僅27歲，大膽作風也常受網軍攻擊，但她其實很有做生意的資質，看準成人市場、推出「純色飛機杯」，一開始只設定100萬目標，沒想到才開賣沒多久，就被秒殺，開放3小時，更直接破500萬；截至今日(9日)募資已突破1600萬，遠遠超乎她的預期。

(中時新聞網)