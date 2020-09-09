總統府發言人丁允恭日前才被週刊爆料，正與相差近20歲女記者傳出緋聞，當時他也作出澄清，未料今(9日)再被週刊爆出劈腿、逼墮胎等情事，而他也從即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。不過，丁允恭的前女友Y女則踢爆，第一次懷孕被他要求墮胎時，他說「要是有妳們，我人生就毀了」，令女方感到相當無情。

而週刊報導曝光後，丁允恭隨即發出聲明指出，有關報導內容未盡傳實，但他個人確有行為違反社會期待之處，造成同事、長官及各界困擾，深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

據《鏡週刊》報導，丁允恭的前女友Y女轉述，和丁交往2年多，共懷孕3次，2015年初次懷孕時，丁要求墮胎時卻說，「我打拚了幾十年才到這邊，要是有妳們，我人生就毀了，妳要看著我毀掉嗎？」令她深感無情。

今年44歲的丁允恭，曾任行政院副發言人、高雄市政府新聞局局長兼高雄市政府發言人、市長室專門委員、民主進步黨新聞輿情部主任等，曾為媒體專欄作家(獲時報文學獎小說首獎、聯合文學獎散文評審獎)。

(中時新聞網)