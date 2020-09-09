恆述法師日前除了宣告全面復出，更表示與2個弟弟張菲、費玉清各走各路，甚至還幫兩人取綽號酸摳門，姐弟關係降至冰點，對此資深藝人曹西平則喊話：「姊弟還有什麼隔夜仇」。

曹西平表示恆述法師、張菲、費玉清一家，是演藝圈最讓人羨慕的家庭，不僅三姊弟都孝順聞名，還各自擁有一片天，他回想當年已在日本發唱片的恆述法師，特地趕回台灣拉拔剛進演藝圈的張菲和費玉清，兩人如今在演藝圈擁有一昔之地，恆述法師可以說是功不可沒，如今三姊弟卻反目成仇，也讓曹西平感慨表示：「爸媽都走了，三姊弟應該好好珍惜姊弟情，這輩子可以當姊弟真的不容易」。

此外曹西平表示都一把年紀，也已經走到人生最後一哩路，所有恩怨都沒什麼好計較，也隔空喊話：「姊弟還有什麼隔夜仇，你們都是張家的孩子，天上張爸張媽絕對不會想看到你們這樣子的」，希望三人都能夠放下心結和好如初。

恆述法師日前召開記者會澄清已無債務，被問到中秋節能否一家團圓？她提到雖然小孫子希望她回家，但兩個弟弟「在大街上罵我，小巷子道歉嗎？既然覺得我沾汙了你們，等姊姊發達再說吧」，令人不勝唏噓。

(中時新聞網)