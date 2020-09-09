1名35歲冷氣工在去年3月因病住院，趁著同病房1名少女熟睡時，偷看她手上手環得知其姓名藉此搭訕結識，之後就不斷邀約少女出遊，108年6月間，竟然趁少女放學後，帶著她前往公園公廁，直接在廁所內就強行脫去她衣物親吻胸部及指侵，少女不斷反抗並在事後告訴母親，母親一怒之下對男方提出告訴，台北地方法院審理後，依照妨害性自主罪判刑10月。

判決書記載，108年3月間，該名冷氣工醫院住院期間，結識同病房少女，並因查看A女住院手環，得知少女年僅14歲，竟利她年幼無知，相約於108年6月17日下午在新北市某公園，隨後將其帶進公園女廁內，於褪去少女上衣、外褲及內褲後，先以手撫摸、搓揉少女胸部，並以嘴吸吮，甚至對少女進行口交，接著再進行指侵。

少女指控，案發當日雖然對方被告走進女廁，但對方一進入廁所就直接將我的衣褲脫掉，然後扯下內衣，再來就直接親胸部及用舌頭舔我下體，接著用手指侵入過程我一直向對方說不要及用手去推他，但被告還是強行繼續做，後來還自己對著打手槍。

台北地院審理認為，冷氣工案發時已35歲，並非年少欠缺智慮之人，在醫院結識A女後，明知與少女年齡差距近20歲，且少女為14歲以上未滿16歲，思慮未臻成熟，欠缺完足之性自主判斷能力，竟未能克制自己之性衝動，而對少女侵害，影響身心、人格發展，但念在冷氣工犯後坦認犯行，且於本案案發前5年內並無遭法院判處徒刑之前科紀錄，因此此判刑 10月。

(中時新聞網)