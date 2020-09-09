國民黨黃復興黨部下轄黃國園黨部主委于北辰日前無預警被免職，對此黃復興黨部主委臧幼俠解釋，因于北辰多次開直播無中生有的批評黃復興黨部。但于北辰今日回嗆，這次免職純粹是私人恩怨，對於臧幼俠的秘書宣稱，當初于北辰在網路直播的內容是替備受爭議的陳菊轉移焦點，于北辰回嗆那如今臧幼俠的做法是否在替陷入瘦肉精美豬爭議的蔡英文政府解套？。

于北辰今天接受《周玉蔻嗆新聞》專訪時透露，7日下午黃復興黨部要黨工將一個信封轉給他，打開後發現是免職令，上面沒有寫理由，接到之後3個小時就生效，他擔心黃國園2萬多黨員不知道自己被免職，還一邊整理辦公室一邊直播告知黨員。他不滿就算要免職，為何要偷偷摸摸的還不能早點告知，他認為這次免職純粹是私人恩怨，臧幼俠的真正目的是要羞辱他。

于北辰透露前天江啟臣打電話來致歉，表示自己很抱歉很失職，事先不知此事，講了40多分鐘，並希望他留在黨內。讓他了解，臧幼俠的做法就是逼江啟臣在臧幼俠和于北辰之間二選一。

于北辰也說今年黨主席補選時多數黃復興將領都支持郝龍斌，而他扛住壓力出面支持江啟臣，最終幫江在黃國園大勝，贏了之後江啟臣有問他誰當黃復興黨部主委比較好？當時18個黃復興支黨部主委希望他來接任，但他希望專心留在黃國園幫國民黨收回桃園。

于北辰表示自己曾和臧幼俠一起幫吳敦義選黨主席，所以對話比較像同輩。他之前與臧幼俠爭的是路線，但臧卻對他卻是人格鬥爭，自己不會主動離開國民黨，但會堅持大鳴大放。

于北辰表示，當初國民黨立委在立法院內抗議監察院長陳菊的人事案，臧幼俠請各地黃復興支黨部主委動員群眾來，他也照做了，結果到了第三天他希望立委能出面向群眾談話打氣時，臧幼俠卻表示活動已經散了，讓于北辰不滿，覺得這種動員方式有問題，下次再這樣他不動員了，被臧幼俠回批，但當下臧沒有說要將他免職，而是希望逼他自動請辭。

于北辰還表示，2020大選結束他就主張九二共識要檢討，九二共識講的一中就是中華民國，各表是多餘的，不用特別講。他宣稱臧幼俠是統派，講過寧可兩岸統一也不要屈服於民進黨之下，但他則認為民進黨再可惡永遠是中華民國的政黨，民進黨不會消滅「我們」，而跟他一樣55歲以下的黃復興軍人多半也是中華民國派，他至今不願去大陸，相信總有一天兩岸會走在三民主義道路上。

于北辰也透露，選擇在對自己有知遇之恩的馬英九總統任內退伍，是因為那時馬英九以第二任無法再連任，擔心未來與新總統的理念格格不入。

(中時 )