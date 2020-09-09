國民黨日前舉行中評會，中評委林竹松認為，前新北市長朱立倫與前高雄市長韓國瑜的組合，仍是國民黨2024的不二人選，引發議論。對此，資深媒體人黃創夏直呼「高招」！他認為這組合太好打，民進黨人人有希望，說不定因此會分裂。該文也引來許多持不同意見的網友回應。

林竹松日前表示，2024總統大選，朱立倫與韓國瑜的組合，仍是國民黨的不二人選，兩人都有不錯資歷和寶貴的失敗經驗。兩人只要放棄個人主觀追求，不計較正副位，誠心誠意搭檔，接受黨中央徵召，肯定足以擊敗民進黨所推出的人選。

林竹松這番言論引來不少討論！網路觀察家「宅神」朱學恒痛批，韓都被罷免了，還不放過他。他更直言，大家可不可以放過韓國瑜，讓歷史繼續往下走？「一個一個還想繼續鬧，還徵召韓國瑜、朱立倫出來選總統，是輸一次不夠要輸一輩子嗎？」

黃創夏昨也在臉書針對此事評論。對於國民黨有人建議「韓朱配」，黃直呼「高招」！他說這個組合太好打，民進黨人人有希望，說不定因此會分裂。網友則回文表示「想太多了，民進黨會吵一陣子，定於一尊之後，就會團結對外。離開民進黨的，下場如何，歷歷在目啊」、「韓朱配是不可能啦」、「民進黨面對韓朱配這強勁對手，一定會輸了2024。我相信！」、「朱立倫不可能當韓的副手」、「很有可能喔！民進黨可別得意忘形，不知進退，搞到兵敗如山倒」。

(中時新聞網)