櫃買中心預定周三（9日）召開上櫃審議委員會，將審議叡揚資訊公司（6752）申請上櫃案。

根據櫃買中心資料顯示，叡揚資訊公司主要從事資訊軟體服務銷售，申請時資本額2億4,200萬元，董事長為張培鏞，推薦證券商是群益金鼎證券及日盛證券。

叡揚資訊公司108年度之合併營業收入為9億6,784萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為8,570萬元，每股盈餘為3.61元。109年上半年度之合併營業收入為4億8,763萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為4,348萬元，每股盈餘為1.78元。

(工商 )