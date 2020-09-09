今日上櫃審議會將審議叡揚資訊上櫃案 09:562020/09/09 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心預定周三（9日）召開上櫃審議委員會，將審議叡揚資訊公司（6752）申請上櫃案。 根據櫃買中心資料顯示，叡揚資訊公司主要從事資訊軟體服務銷售，申請時資本額2億4,200萬元，董事長為張培鏞，推薦證券商是群益金鼎證券及日盛證券。 叡揚資訊公司108年度之合併營業收入為9億6,784萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為8,570萬元，每股盈餘為3.61元。109年上半年度之合併營業收入為4億8,763萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為4,348萬元，每股盈餘為1.78元。 (工商 ) #叡揚資訊 #審議 #櫃買中心 #合併營業收入 #歸屬於母公司業主 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 9／9上櫃審議會將審議叡揚資訊上櫃案 16:042020/09/04 財經 櫃買今上櫃審議會將審議揚秦上櫃案 09:192020/09/04 財經 主經營是脊椎融合手術相關產品 台微醫今日申請上櫃案 12:362020/09/07 財經 審議通過！新莊知產園區特定產專區都計變更案 16:202020/09/08 區域情報-新北 eID標案爭議 得標廠東元再澄清 04:102020/09/08 金融．稅務 天線廠耀登審議通過 上半年稅前純益達6,621萬 16:512020/09/08 財經 5G新興力量 耀登通過上市審議委員會 16:402020/09/08 財經 電價審議委員會14日登場 電價將連五凍 04:102020/09/08 財經要聞 無懼交投冷 興櫃題材股買盤點火 04:102020/09/07 證券．權證 《其他電子》貿聯-KY本季營運拚雙增 外資按讚 13:242020/09/07 財經 財經熱門新聞 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 - 財經 散戶太瘋狂 新債王岡拉克示警：美股不祥之兆 - 財經 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 護國神山台積電擊退陸廠挖角 啟動史上最大規模徵才 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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