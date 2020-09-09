台美關係升溫，繼美國衛生部長阿札爾訪台後，美國國務院次卿克拉奇也可能率團來台，對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進在推特上披露，北京將對訪台的美國高級官員及相關美國企業祭出制裁。

Based on what I know, China will sanction senior US officials who visit Taiwan, and American companies which they have ties with. They will never be allowed to enter Chinese mainland and US companies they have ties with will also lose Chinese mainland market. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) September 8, 2020

《環球時報》總編輯胡錫進於台灣時間8日深夜在推特透露，北京將會對訪台的美國高級官員以及和他們有關聯的相關美國企業祭出制裁，他說受制裁對象「將永遠不得踏上中國領土」，「相關美國企業也將失去中國大陸市場。」

8日晚間，胡錫進也在微博警告準備訪台的美國官員「要三思」，「你們應該瞭解台灣問題在中國人心中的分量。對於膽敢在台灣問題上挑釁中國的美國人，中國人民會記你一輩子。」

「你們今後不要來中國了，不歡迎你們。你們自己和關聯的企業也不要和中國做生意了，會受到制裁。你們的下場也不會好的。」

胡錫進也在微博內文中批評我推動美官員來訪是「挾洋自重」、「貼靠美國」，美國不會成為台灣的靠山，指出「台灣只不過是美國人手裡的一個小棋子而已」，「一旦形勢變化，台灣當局會竹籃打水，輸的很慘。50年前的歷史難道忘了嗎？」

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）8月就新冠肺炎疫情訪台，與我衛服部部長陳時中共同見證台美衛生合作備忘錄簽署，阿札爾是1979年台美斷交以來，訪台的最高階官員。

阿札爾訪台後，經濟部長王美花8月底證實，美國國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）有可能率團訪台，主持「台美經濟與商業對話」。

(中時新聞網)