知名火鍋海底撈最為人所推崇的，莫過於顧客至上的貼心桌邊服務，及餐點的品質，像是許多人會利用生日時前去用餐，而店員也會貼心的遞上小卡片及蛋糕祝賀。有一名網友表示自己在海底撈巧遇同事獨自用餐，便好奇問她「為何而來」？對方答說「我來慶祝分手」，而她在訂位時就有向店員表示「我要來慶祝分手」，沒想到，海底撈的服務，讓大家直呼「天啊！分手來海底撈一點也不會憂鬱啊」！

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原PO於《爆廢公社公開版》表示，他在海底撈高雄分店用餐時，恰巧也遇到女同事，見他孤身一人，便好奇問她「妳來幹嘛的」？女同事說自己因為失戀，所以前來慶祝，她還特別說道，當初她在訂位時，特別跟店員說「我要來慶祝分手」。豈知，海底撈員工下秒展示，讓他們兩大為驚喜。

只見海底撈員工一字排開，圍繞在女同事的桌邊，開口就大唱「分手快樂，祝妳快樂，妳可以找到更好的，不想過冬，厭倦沉重…」，一句句熟悉的歌詞，伴隨著店員的口中響徹整間店，女同事似乎為此也感到相當害羞，不斷地以手摀住臉，但可看出臉上掩不住的笑意。

獨自吃海底撈慶祝分手的女同事，接收到店員貼心的桌邊服務。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

不少人都認為這真的太暖心了，明明是分手卻如此歡樂，認為至少分手不是難過地痛哭，更像是無助的時候，不知道能跟誰說時，有一群「陌生人」給予溫暖跟一些些的陪伴。

(中時新聞網)