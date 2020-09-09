宜蘭縣大溪漁港北堤瘋狗浪奪命釀4死，今天（9日）清晨有漁船在頭城鎮梗枋外海3海浬處發現一具男性浮屍，經巡邏艇打撈後運回岸上，在死者身上找出證件，經查後，該名死者為9月6日新北市龍洞岬岩礁落海的鍾姓釣客，與大溪漁港北堤瘋狗浪事件無關，岸巡人員表示，受東北季風、洋流等因素影響，才從新北貢寮區外海漂流至頭城外海。

(中時 )