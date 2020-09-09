宜蘭梗枋外海浮屍 非大溪北堤釣客 09:402020/09/09 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣大溪漁港北堤瘋狗浪奪命釀4死，今天（9日）清晨有漁船在頭城鎮梗枋外海3海浬處發現一具男性浮屍，經巡邏艇打撈後運回岸上，在死者身上找出證件，經查後，該名死者為9月6日新北市龍洞岬岩礁落海的鍾姓釣客，與大溪漁港北堤瘋狗浪事件無關，岸巡人員表示，受東北季風、洋流等因素影響，才從新北貢寮區外海漂流至頭城外海。 (中時 ) #宜蘭梗枋 #大溪北堤 #浮屍 #釣客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首購族天堂北屯後勢看漲 重大建設利多不斷 09:002020/09/08 風格 重大建設利多不斷 首購族天堂北屯後勢看漲 09:002020/09/08 財經 國宅、捷運共構登雙北熱搜 04:102020/09/09 產業．科技 瘋狗浪奪4命 家屬招魂泣快回來 04:102020/09/09 社會新聞 亡羊補牢 禁釣區強制驅離 04:102020/09/08 社會新聞 倖存者餘悸猶存 稱如世界末日 04:102020/09/08 社會新聞 頭城大溪漁港湧巨浪 一回頭 人都不見 瘋狗浪捲10釣客 4死1命危 04:102020/09/08 社會新聞 挾中科就業與產能擴大 外資置產台中比例直追雙北 13:222020/09/08 財經 阻野火 北加州預防性斷電 04:102020/09/09 全球財經 雙北熱搜社區排行出爐！冠軍是這間 00:562020/09/09 房市新訊 社會熱門新聞 碰撞遊覽車 女騎士連人帶車滑進車底送醫不治 - 社會 受不了「檢舉魔人」！前319槍擊案檢察官怒提行政訴訟 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 蕭淑慎前男友「虎頭哥」車禍智力退化 借1800萬不還被訴 - 社會 隔壁老王榮獲「最佳硬度獎」衝刺力一級棒 人妻：骨盆被他抓著很緊 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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