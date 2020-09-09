蘋果公司周二宣布訂於太平洋時間9月15日周二上午10點（台灣時間9月16日凌晨）舉辦線上發表會，市場普遍預期iPhone 12手機系列、Apple Watch Series 6智慧錶等新產品將同台亮相。

按以往慣例，蘋果敲定於9月舉辦新產品的秋季發表會，但由於今年受到新冠肺炎疫情影響，這場盛會仍改由線上方式進行。

市場預期蘋果將推出4款支援5G通訊技術與採用OLED螢幕的新一代iPhone，包括5.4吋與6.1吋版iPhone 12，以及6.1吋與6.7吋版iPhone 12 Pro高階款，其中，6.7吋版iPhone 12 Pro將是歷來螢幕尺寸最大的iPhone手機。

在新款智慧錶方面，市場預期除了現有的金屬與和陶瓷材質之外，Apple Watch Series 6將增加一款塑料版做為入門機型，鎖定偏好平價的首購及兒童族群。

此外，媒體報導，蘋果也可能發表新款iPad Air、非Beats品牌的耳罩式耳機、蘋果追蹤器Air Tag，並將公布iOS 14作業系統的發布日期。

(時報資訊)