去年陳姓男子獨自一人跑到永和錢櫃唱歌，服務員沒有說中間不能下來抽菸，他就被錢櫃當成詐欺犯報警捉進警局，新北地方法院判他拘役40天，可易罰金並獲緩刑4年，台灣高等法院認為，沒有證據證明陳男故意詐欺，判他無罪確定。

檢方起訴指控，陳男明知並無付款之真意，竟在去年5月6日晚上10點多，錢櫃KTV之人員吳姓男子表示要唱歌消費，陳入內消費後，向吳佯稱沒帶錢，並表示不願付款1131元，涉犯詐欺得利罪。

陳解釋，他是機電工程負責人，帳戶一定有錢，只要用手機轉帳就可支付歡唱費用，他有自律神經失調及躁鬱症，講話有時會過頭，錢櫃誤會他不付錢就報警，警察來了又說像他們這種詐騙我看多了都這樣，這句話有刺到他，他整個人就抓狂，被警察送到派出所。

他說，進錢櫃有問兩件事，是否可一個人唱歌，是否消費完才付錢，問清楚才進去；錢櫃也沒講中間不能下來抽菸，不到一半時間下去抽菸，沒要離開，發生此事在各大電視台連續放送24小時，害他經營的消防機電工程沒接到任何生意，大家都說他詐欺沒付錢。

一審判陳男有罪，他不服提上訴，高院認為，本件純因永和錢櫃人員提早1小時以上時間要被告買單，雙方因而有所齟齬，經錢櫃人員報警，警察到場處理之方式，又引發被告躁症發作，而不斷重複不要付錢等話語，是純屬民事糾葛，與詐欺構成要件不合。

高院判陳男無罪確定，還訓了警察一頓，法官說陳男患有自律神經失調及躁鬱症，因本件在KTV消費，被誤認白吃白喝押上警車，自認一生清白遭警察不當對待，嗣更引發4件與警察爭執之妨害公務案件，警察執法不可不慎，併予指明。

(中時 )