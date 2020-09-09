周二（8日）美國股市接續上周頹勢，科技股賣壓持續壟罩，股價慘崩，尤以特斯拉（Tesla）災情最慘重，股價下跌21.06%，市值大幅縮水1,090億美元。據外媒報導，過去三個交易日內，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）在內等六大科技公司市值共計損失逾一兆美元。

蘋果市值甫於八月突破兩兆美元大關，成為全美首間達到兩兆美元里程碑的企業，但過去三個交易日來，蘋果市值一口氣蒸發3,250億美元；微軟市值損失2,190億；亞馬遜（Amazon）蒸發1,910億；谷歌（Google）母公司Alphabet縮水1,350億；特斯拉股價重挫21.06%，寫下單日最大跌幅，市值縮水1,090億；臉書（Facebook）則是損失890億。

Jefferies公司分析師Jared Weisfeld指出，「蘋果的市值在過去三個交易日損失了3250億美元，大約是1.5個Salesforces的市值，也相當於蘋果未來一年的預估營收。」

2020年初時，六大科技公司市值合計五兆美元，受惠於新冠肺炎疫情帶動宅經濟發威，這六間企業的合計市值於上周三（2日）攀上顛峰，高達8.2兆美元。但上周以來美國科技股湧現大批拋售潮，股價狂瀉。8日收盤後，六大科技公司市值合計7.1兆美元，雖損失慘重，但仍比2020年初多出2.1兆美元。

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