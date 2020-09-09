事業版圖橫跨兩岸的康軒文教集團董事長李萬吉，遭爆料5日從大陸返台後，未遵守14天居家檢疫規定，不但外出運動，7日還大剌剌進公司與員工開會；新北市衛生局昨（8日）已將李萬吉送集中檢疫區隔離，今天更開罰50萬元。

康軒文教集團董事長李萬吉遭人爆料，5日從大陸返台後，不甩14天居家檢疫規定，不但外出運動、騎腳踏車，7日更進入位於新北市新店區的公司，與員工開會，完全不顧及員工健康安危。

對此，新北市衛生局今（9日）做出裁決，依《嚴重特殊性傳染病肺炎防治及紓困振興特別條例》第15條第2項，對李萬吉開罰50萬元。依據該條例，可裁處10萬元以上100萬元以下罰鍰。而李萬吉昨日已被送至集中檢疫區強制隔離。

康軒文教集團昨晚也緊急發聲明表示，董事長李萬吉因赴陸辦公近兩個月，在台累積龐大公務需處理，因此才想利用前兩天盡快將公務處理完成，才能放心完成居家檢疫。

對於擅自外出一事，李萬吉也表示自己做出最不好的示範，抱歉讓所有關心疫情的朋友擔心，將會完全尊重衛生單位的處置，也保證日後將遵守相關規定。

(中時新聞網)