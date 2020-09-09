曾參與「反送中」抗爭，並有激烈行為的香港籍馬姓學生，以僑生讀書方式，來台尋求「庇護」。今年4月底遭一同來台的港女同學指控，趁她喝醉帶到北市賓館性侵，事後檢警到學校找人，並在馬的宿舍內，發現1把能發射防暴膠彈及胡椒彈的空氣槍，警方依妨害性自主等罪嫌將馬男送辦。台北地檢署調查後，認為罪嫌不足，今將馬男不起訴。

不過，依法規定，若告訴人不服北檢不起訴結果，可向台灣高檢署聲請再議。

本案爆發時，因是參與反送中抗議來台尋求庇護的港人中，第一位因涉及性侵犯罪，被台灣檢方列被告並交保、境管人士，引發關注。

據了解，馬姓學生現在師範大學僑生先修部就讀，4月底被1名以類似方式來台的港女報案，指今年2月時，她與馬和友人餐敘、喝酒，馬卻趁她喝醉後，半推半就將她帶到賓館性侵。被害人說，她事後很痛苦，隱忍多時決定揭露此事。

檢警獲報，到學校找到馬男，在他同意下查看宿舍，結果在櫃子裡發現能發射防暴、胡椒子彈的空氣槍，該槍在反送中抗爭中被不少人使用，因懷疑有殺傷力，遭檢警查扣。

據了解，警方當時查探時，部分香港僑生還以為台灣有「黑警」，到宿舍查案疑想不利港生，暗中裝密錄器蒐證，事後立刻將照片傳給香港記者，告知港生在台灣遭到搜索，完全不知馬生犯的竟是性侵女同學案，也因港生爆料，導致全案曝光。

據了解，馬姓學生聲稱本案只是感情糾紛，當初發生關係是你情我願，雙方合意交往，不知為何女方事後反告性侵。

北檢今年5月間首度傳喚馬男，檢察官訊後諭知1萬交保，並限制出境、出海；警方將查獲的空氣槍，送檢測是否具有殺傷力，檢方經4個月調查後，認定罪嫌不足，今將馬男不起訴。

(中時 )