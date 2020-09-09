烘焙原料大廠德麥（1264）公布8月合併營收3.91億元，創下歷史同期新高紀錄，年增11.48％；累計1～8月合併營收26.77億元，也改寫歷史新高，年增1.43％，已追平上半年疫情衝擊及匯率因素，呈現正成長，表現不俗。

德麥財務長邱俊榮表示，8月營運成長的主要動能來自台灣市場成長約12.37％，尤其是去年獨家代理的新品牌明顯挹注；另外，大陸無錫芝蘭雅業績原幣成長5.26％，馬來西亞業績原幣成長45.32％，香港業績原幣成長32.60％，整體都有不錯的表現。

邱俊榮指出，台灣持續受惠於去年獨家代理的Elle & Vire跟LESCURE兩大新品牌業績挹注；大陸方面也持續受惠拓展客戶，加上大客戶的業績增長，如溫州一鳴、南洋大師傅、貴州惠誠、爸爸糖等，但因8月少一個工作天，業績成長幅度相對較小。

馬來西亞部分，他表示，8月份由於該市場乳酪及動物性鮮奶油缺貨，產生轉單效應，推升德麥動植物混合鮮奶油大賣，加上大客戶新增知名連鎖速食店甜點代工，也帶動港式戚風蛋糕粉及調溫巧克力等業績，其他還有乳酪、日本粉、韓國麵包粉等，也都有不錯的成長力度。

至於香港部分，也在大客戶產品熱銷及業績增長下，有不錯的表現。

(工商 )