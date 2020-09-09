Chill一下的好所在！

許多人喜歡在下班後或週末時選個地方小酌一番，讓自己「Chill」一下，精釀啤酒餐廳就是一個不錯的選擇，因為到這些餐廳你不會只是豪飲，餐食的選擇也是網友們在意的重點，究竟哪些精釀啤酒餐廳更受到歡迎呢？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查網友熱議的10大精釀啤酒餐廳，這些餐廳又會有哪些特色引起網友討論呢？現在讓我們一起來看看吧！

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第十名－G+9鮮釀啤酒餐廳

G+9在板橋有兩個據點，近來有不少KOL推薦，除了鮮釀啤酒之外，不少網友推薦其餐點，G+9更時常被列入板橋美食懶人包的內容裡。相較於一般啤酒餐廳給人的美式感，這裡出名的餐點是鹹酥雞和麻辣燙，在美式的氛圍底下還有濃濃的台灣味，因此得到不少好評與推薦。

第九名－布娜飛比利時啤酒餐廳

布娜飛比利時啤酒餐廳全台有八個據點，其中在新開在板橋與新莊的據點引起特別多的討論，更被許多網站、社群列為是必吃的美食之一。特別是店內的布娜飛披薩與魷魚捲米燉飯更被認為是必點的品項，因此想要小酌一杯，配上好吃義式餐點的朋友不妨可以前往嘗試看看。

第八名－啜飲室

臺虎精釀的啜飲室，目前在台北與台中共有4個據點。打著臺虎精釀的旗幟，果然沒有讓消費者失望，不少人對於啜飲室所提供的酒類飲品都相當喜愛，其中今年推出的「餞男醋女酸啤」就引起不少迴響，更與知名蘿蔔糕品牌「梁家瘋味」合作，以松露、干貝蘿蔔糕結合推出套餐，受到不少好評。

第七名－棧直火廚房 C-Kitchen by FUK

以火烤戰斧排餐闖出名號的棧直火廚房，近期也在台北東區開了他們的新據點，一開幕就引起不少討論。網友大部分討論都圍繞在他們的牛排上面，特別是他們的巴西式炭烤牛臀排有不少媒體報導，而店家本身也相當推崇「牛排＋精釀啤酒」的組合，更認為這樣的組合就等於「人生」，因此想體驗「這就是人生」餐酒文化的朋友，或許可以前往嘗試看看喔！

第六名－GUMGUM Beer & Wings 雞翅酒吧

位在北市信義區的「GUMGUM Beer & Wings 雞翅酒吧」最著名的就是他的炸雞翅，不少網友都認為這是到這裡必點的餐點之一，GUMGUM還有幾款以台灣特色命名的精釀啤酒，受到不少人的喜愛，特別的是他還有許多「啤酒調酒」，仔細看這些調酒的命名或許你會覺得他和某些「童話」看起來頗相近，這系列調酒先前也在社群與新聞媒體間有著不少討論，話題性十足。

第五名－掌門精釀啤酒

台灣另一大知名精釀啤酒品牌「掌門精釀啤酒」旗下也有不少好去處，台灣目前有六處據點，分為餐廳與餐酒館，以下酒輕食與主餐料理為差別所在。特別的是引起不少討論的餐點是牛肉麵，有別於其他精釀啤酒餐廳的西餐體驗，掌門多了些許台灣味。酒類部分，不久前推出的「深V蕾夢」啤酒也得到不錯的迴響。

第四名－ABV Bar & Kitchen

ABV Bar & Kitchen目前旗下有五個據點，分別有著不同的風情，不少美食部落客與KOL對五個據點都有不少推薦。不少人認為ABV的酒款選擇更多元，甚至有超過300種精釀啤酒供消費者選擇，讓許多人感到印象深刻。餐食部分，各家料理風格截然不同，好評不少，更被許多民眾列為美食口袋名單，頗受歡迎。

第三名－柏克金啤酒餐廳

台灣老牌飲料大廠金車旗下的柏克金啤酒，以精釀啤酒為概念的服務據點在台北也開設了四家。除了一般啤酒餐廳熟知的西餐之外，他們也開設了一家以日式燒肉為主調的燒肉屋，不管是哪個據點都頗受歡迎，也廣受媒體報導，有不少民眾更直誇其餐點品質都相當好，是一個相當適合多人聚餐與小酌的好所在。

第二名－GB鮮釀餐廳

全台擁有七個據點的GB鮮釀餐廳，是起源於美國的鮮釀啤酒餐廳，在台灣也有著不錯的人氣。餐食引起最多討論的莫過於其各種鮮蔬系列餐點，例如說沙拉或者是蔬菜較多的塔可，去年推出的「泰式鮮蔬總匯」也有著不錯的討論度。酒精飲品則是被認為每種口味都頗順口，讓人會忍不住想要一杯再一杯。綜合來看是不少人覺得餐點品質表現亮眼的餐廳。

第一名－金色三麥

金色三麥近年也在各大通路都能見到他們罐裝啤酒的身影，不過其餐廳仍然受到許多討論，更在網路討論聲量中成為精釀啤酒餐廳之王。金色三麥餐點受到最多討論的是他們的炸物系列，拿來下酒或多人派對時，是相當不錯的選擇，也有不少人推薦沙拉系列。酒精飲料部分，其經典的蜂蜜啤酒仍然是最多討論的啤酒款式，蜂蜜的香氣與甘甜讓該款啤酒相當受歡迎，因此是不少人聚會「Chill一下」的首選。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月09日至2020年09月07日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『精釀啤酒餐廳』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)