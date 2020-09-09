「字母哥」阿提托康波在第四戰扭傷右腳踝，今日第五戰只能穿著保護靴在場邊無奈觀戰，在少了字母哥這位得分好手，公鹿最終94比103不敵熱火，系列賽1比4買單出局，熱火成為第一支拿到分區冠軍賽門票的球隊。

公鹿雖然是例行賽聯盟戰績最好的球隊，可惜從奧蘭多復賽開始就遲遲沒有進入狀況，即便是以東區頭號種子進入季後賽，首輪4比1淘汰魔術，但來到第二輪碰到防守更上層樓的熱火，攻擊就頻頻當機。

今天公鹿首節取得9分領先優勢，場邊觀戰的字母哥非常開心，不過，第二節開始風雲變色，單節僅得18分，熱火靠著出色防守逆轉超前。易籃再戰，公鹿的進攻效率持續下降，單節還是只攻下19分，熱火帶著8分領先優勢來到決勝節。

公鹿一度將落後分數追至4分差距，可惜始終欠缺臨門一腳，隨著吉米巴特勒的兩罰俱中，熱火在最後46.7秒領先9分，戰局提前底定，字母哥難掩失望眼神接受賽季結束事實。

這場比賽可以看出球隊有無靈魂球星的重要性，熱火吉米巴特勒雖然整場比賽只出手6次，但他發揮了穩定軍心的作用，其他隊友打來非常穩定，絲毫不慌亂；反觀，公鹿在少了阿提托康波之後，米德頓無法扛啟大旗，老將布魯克羅培茲只能錦上添花，攻防節奏亂成一團，教頭布登荷瑟無力回天。

吉米巴特勒打得輕鬆寫意，攻下17分、10籃板、6助攻，卓拉吉奇貢獻17分，阿迪巴約13分、6籃板，克勞德16分、6籃板，赫羅14分、8籃板、6助攻，歐利尼克12分、6籃板。

公鹿在各項攻守統計數據都不如對手的情況下，遭到淘汰也就不意外了，米德頓23分、7籃板、6助攻，布魯克羅培茲15分、14籃板，迪文森佐17分，麥修斯11分。

(中時 )