周二芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨上漲，並有機會連11日上揚，因全球主要買家中國的需求持續強勁，以及對美國收成潛力的擔憂皆提供了支撐，玉米期價上漲，而小麥期貨下跌，因澳洲大豐收，意味著美國會面臨更大的競爭。

分析師指出，大豆獲得美國農業部確認，中國購買了664,000噸美國大豆，根據中美第一階段貿易協議，中國誓言今年將進口創紀錄量的美國農產品。另外，美國農作物收成下降的跡象亦提供支撐。

美國農業部將玉米作物的61％評為良好至優異，比前一周下降1%；大豆收視率降至優良水平至65％，較一周前下降了1%，而分析師平均預期為下降2%，在周五公佈的每月供求報告中，美國農業部將下調美國大豆和玉米的產量預估。

終場9月玉米收漲3.75美分，報351美分，9月大豆漲3.5美分，報973美分，9月小麥跌6.5美分，9月黃豆油漲0.49美分，報33.57美分，9月黃豆油跌2.6美元，報307.2美元。(商品行情網)

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