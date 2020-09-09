國產建材(2504)高端混凝土出貨量持續穩健成長，8月營收維持穩定成長，而混凝土本業8月份國內銷售金額年增達14.2％。不過，今日台股重挫，多頭選擇觀望，今日股價開低後，跌幅約在1％左右。

國產建材實業指出，這一、兩年台商回流如雨後春筍般，在全台各科學園區展開實質建廠工程，加上前瞻建設計畫與各地房建市場蓬勃發展，對公司各種的高端混凝土產品需求強勁，加上採取高端混凝土的「擇優出貨策略」，營運與營利效益更日漸擴大，所以8月的合併營收來到14.63億元，較去年同期的13.22億元(不含去年10月已經處分的褔建水泥營收1.24億元)，年增10.7％；其中混凝土本業，8月國內銷售金額更達到11.09億元，較去年同期年增14.2％。

國產建材實業強調，台商回流建廠持續不斷、各地房建與公共建設對於高端混凝土需求也相當暢旺，前8月的合併營收114.93億元，若跟去年扣除福建水泥後的108.02億元營收相較，年增也有6.4％。

國產建材實業成立全台第一座「混凝土科技服務行控中心」，以科技手段監控全台340輛預拌混凝土車，除設置前後左右4個即時監視攝影，並且導入GPS派遣系統，以運鈔車的等級行控高端混凝土產品。國產建材擁有全台28個預拌混凝土廠，不僅能靈活調度、相互支援，還具備高供應能力，能在短時間大量澆築大型科技廠房與指標建案，與同業間形成非常巨大的差異化競爭優勢，受惠高端營建市場強烈需求，帶動了營運與營利等雙高效益。

(時報資訊)