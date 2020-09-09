身為藝人不只靠才華賣錢，全身上下都充滿商機，但必須慎選否則絕對有機會變成職涯危機，男神彭于晏在兩岸三地都有超高知名度，他也為維持形象，接代言向來謹慎，近來卻在對岸大量遭盜用肖像，連能量內褲都找上門，而其實不只彭于晏，中港台大咖們遭盜用的案例，不勝枚舉。

歌壇天后孫燕姿之前爆出被「被代言」，照片遭深圳某醫院盜用，宣傳人工流產手術，據《鏡週刊》報導，該院號稱「3分鐘解除意外懷孕」，還用的是孫燕姿早期的照片，放上海報後還有些拉長變形，消息爆出後，她的經紀人怒到跨海打電話去抗議，所屬唱片公司也喊告。

「第一名模」林志玲的名氣，也是眾多商家覬覦的目標，盜用案例不斷，最扯的是還盜到歐美去，林志玲為豐胸瘦身廣告拍了一系列辣照，竟被英國色情業者「相中」，之後就看見志玲姊姊這組照片出現在倫敦街頭，只是貼在了色情廣告上，標榜「亞洲美眉客房馬殺雞服務」，還可以「外賣」。

早已在唱片及戲劇圈奠定成績的港星陳慧琳，生了孩子後多專注在照顧家庭上，沒想到照片會遭重慶某家殯儀館治喪中心盜用，把她的黑白照片做成遺照攬客，某天陳慧琳的粉絲經過看到遺照，以為陳慧琳真的過世，傷心淚崩公開此事，後來才發現陳慧琳沒事，是照片被盜用。

(中時新聞網)