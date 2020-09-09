受制美國高科技族群持續大跌，台積電ADR周二也同步重挫，使台股周三甫開市即籠罩沈重殺盤賣壓，呈開低殺低窘境，盤中一度大跌183點，且在低檔的初步止跌點尚未明朗，投資人短線操作或暫宜低調、保守。

台股集中交易市場今甫開市，受制台積電、股王大立光領頭大跌，且國泰金、富邦金、兆豐金與台塑四寶、統一、中鋼等重量級集團股也表現不振，使盤勢承壓，第一盤指數暫報12592點，但法人、主力群等摜壓止不住，未盤勢再度向下急瀉，一度大跌183點，至12480點，失守12500點，才稍見止跌。

迄上午9：28，包括聯電、華航、友達與群創等低價權值股，多由黑翻紅，而長榮海運也力守平盤，顯示低價轉機股逢低買氣，仍大有人在。

另外上市櫃股票，早盤表現較佳者，包括鈊象、共信-KY、博錸、佳邦、上銀、今展科、中鋼構、台郡、嘉晶、金像電、聯合再生、生華科、健亞及上緯投控等，都逆勢上漲，顯示部分大股東無畏美股大跌，做多意願仍相對濃厚。

迄上午9：32的加權股價指數暫報12513點，仍重挫149點，跌幅1.18%，成交689億元。

新台幣兌美元匯價方面，早盤仍是開低走高格局，早低價也是開盤價，係報29.51元，之後即一路向上勁升，盤中最高價一度來到29.282，大幅升值2.23角，迄上午9：35仍暫報29.29元，還是勁揚2.15角。

(工商 )