丁允恭遭前女友Ｙ女爆料，擔任高雄新聞局長時，明明與前妻嚴婉玲已訂婚，卻劈腿包含她在內的4名女子，還在局長辦公室內發生性行為，Ｙ女更三度懷孕墮胎。對此，丁允恭則稱報導並未完全是事實，但個人行為的確有違社會期待，宣布即日起請辭總統府發言人。對此，知名足球球評石明謹諷刺表示，丁允恭做的這些都沒有違背社會期待，「你的問題在於你把辦公室當摩鐵公器私用，利用自己職務開把跟你有公務往來的記者，你違反的是職場倫理跟職務紀律」。

《鏡週刊》今報導，丁允恭在擔任高雄市政府新聞局長期間，與一名電視台女記者交往，期間不僅逼對方墮胎，甚至還在辦公室桌上發生性行為，引發譁然。對此，丁允恭發聲明表示，有關週刊報導，儘管內容未盡傳實，但個人確有行為違反社會期待之處，造成同仁、長官以及各界困擾。對此他深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

石明謹則在臉書表示，丁允恭沒搞清楚自己的問題，也沒有自省能力，劈腿、逼墮胎、專挑嫩妹、特殊性癖好、初見面強吻、在辦公室發生性行為，這些都沒有違背什麼社會期待。

他說沒有人會覺得官員是聖人，但丁允恭的問題在於，他把辦公室當摩鐵公器私用，利用自己職務開把跟他有公務往來的記者，「你違反的是職場倫理跟職務紀律」。

(中時新聞網)