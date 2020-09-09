日本流行音樂天后安室奈美惠，去年9月16號正式引退後便回歸一般人的生活，為她華麗的舞台人生畫下完美的句點。不過，近日卻遭到日本媒體爆料，她將於明年悄悄復出，在網路上引起熱烈討論。

今年42歲的傳奇歌后安室奈美惠，自14歲出道後憑著童顏般甜美外表與迷人的嗓音吸引大批粉絲的喜愛，陸續推出《PAST＜FUTURE》、《Checkmate!》、《Uncontrolled》、《FEEL》等多張暢銷專輯，橫掃全世界的音樂排行榜奠定歌后地位，也成為東洋流行樂壇上最具影響力的傳奇人物。

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但就在她事業攀上巔峰之際，安室奈美惠卻因聲帶開始出現問題，而選擇在演唱會中宣布引退並關閉官方網站，結束長達25年的演藝生涯回歸平凡人的生活，此話一出不僅震驚日本演藝圈也令百萬歌迷帶來巨大的衝擊，但粉絲們即便不捨還是紛紛送上祝福，支持安室的決定。

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不過，據日本媒體《周刊女性》報導，已引退2年的安室，近日卻悄悄的計畫復出，有一位知情人士還透露，疑似她的幕後合夥人希望她能在明年9月的花火節上驚喜現身，還以她的英文羅馬拼音「namie amuro」註冊商品，準備開發周邊商品，讓她只要露個臉便能帶動買氣。

雖消息並沒有透過安室所屬經紀公司證實，但已引起不少資深粉絲十分不悅，紛紛留言「這根本是商人的手段」、「掰故事也要想個合理的理由」、「拜託！安室哪缺這些錢？」再度引爆話題。

週間女性 9月22日号

安室奈美恵 '21年9月 電撃復活プラン pic.twitter.com/fhx46rAMe3 — ゆうか (@yuuka_namie) September 7, 2020

(中時新聞網)