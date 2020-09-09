日前一輛賓士車加油時，明明向加油站表明98加滿，加完油卻改口只要加300，隨即丟下300元後離去。而當時該加油員還是一名打工的媽媽，讓她得吞下1200的差額，事件曝光後引發網友眾怒。儘管事後車主解釋，他把車借給好友，當天非他駕駛，對此說法網友不買單，還疑似傳出該車主遭砸車等狀況，經警方介入調查後查明，該照片是舊照而誤傳。而近日又傳出2張照片，曝該車主目前的狀況。

原PO在《爆廢公社》貼出轉發好友限時動態的2張照片，只見照片中的車輛，正是日前「98加滿」的賓士C300，但車況似乎大不如前，不只車尾保險桿脫落、右後方的尾燈也破損，就連右後方加油箱的鈑金還有遭擦撞的現象，狀況慘烈也未見修復，這讓原PO不禁大喊「一代網紅就此殞落」。

賓士C300車況慘烈，網友紛紛酸他沒錢修嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

而側邊也有明顯的擦撞，未見修復。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友見照片後酸車主「300拿去加油了，沒錢修」、「朋友又不知道開到什麼地方撒野了」、「貸款還沒繳完，不能換車牌」、「只有300是要怎麼修」。而有網友更貼出，不知道什麼時候替C300創立的粉絲專頁，讓人捧腹大笑回應「什麼時候連粉專都有了啦」！

有網友搞笑地為賓士C300創立臉書粉專。（圖／翻攝自爆廢公社）

而因為這名C300當時對加油員的喊出「98加滿」後，卻丟下300元隨即開車離去，讓加油員得賠上一天的所得，儘管事件曝光後，該名車主解釋仍得不到社會大眾的諒解。許多加油站也在事後祭出「相關辦法」，遏止類似事件再度上演。

(中時新聞網)