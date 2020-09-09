國民黨考紀會臉書開戰1450，超過40萬網友朝聖。（圖／摘自國民黨考紀會臉書）

國民黨黨代表陳麗旭在全代會主張「故宮裡面的國寶是國民黨的」，不當黨產委員會在臉書批說「國寶，是全體國民的，不是你的。」國民黨考紀會則留言回嗆「貴會所屬哪個國家？」，更在自己的臉書粉專上與1450開戰，火力十足，就連民進黨立委鄭運鵬也留言朝聖。

國民黨考紀會昨（8）日上午在臉書正式宣戰，「親愛的1450們 沒有國民黨 你現在連臉書都不能用好嗎？」並在底下留言表示「本會無限期歡迎1450前來簽到」，還酸說「請記得憑發文向民進黨中央黨部或楊蕙如領錢！不要做白工唷！」

面對網友砲火，國民黨考紀會一一回擊。（圖／摘自國民黨考紀會臉書）

PO文也吸引民進黨立委鄭運鵬朝聖。（圖／摘自國民黨考紀會臉書）

面對網友砲火，「不要被騙了，這根本1450的反串社團」「中間選民不信這一套」「但是繼續選擇國民黨，以後就不能用臉書了」「沒有台灣你們就在海裡了，逃難講得好像自己很厲害」，國民黨考紀會一一回擊「1450最懂中間選民（呵欠）」「不用擔心，一定讓您滑到手抽筋」「沒有臺灣您也在海裡了（呵欠）」。

另外也有不少網友大讚，「國民黨人設突然變得好傲嬌喔」「第一次這麼想跟國民黨按讚！」「這個砲火是我們期待的，小編很棒」，就連立委鄭運鵬也留言朝聖。

國民黨考紀會今（9）日上午宣布，「感謝大家！本篇觸及人數直逼42萬！」

沒有國民黨在823炮戰守住台澎金馬，並且從大陸帶來黃金穩定臺灣的幣值，恢復臺灣的工業，就沒有後來的經濟奇積，也就沒有現在的富足安康。 如果我們被中共統一，大家就不能用臉書了，是吧？ 由國民黨考紀會發佈於 2020年9月7日 星期一

(中時新聞網)