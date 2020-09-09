日馳訂單滿手 早盤續漲逾5％ 10:292020/09/09 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日馳（1526）8月合併營收達1.28億元，增長36.4%，在業績題材撐腰下，今日開盤股價續大漲，最高站上51.90元，大漲了逾5％，總成交量衝破1.5萬張。 展望下半年，日馳目前在手訂單已看到10月，部分是急單、部分是遞延訂單。法人表示，自行車在歐、美市場持續熱銷，無論組車廠或是零配件廠，現階段同樣訂單滿手、產能滿載，預期日馳今年獲利倍增可期。 (工商 ) #日馳 #訂單滿手 #大漲 #早盤 #續漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盤中零股交易 揭示最佳5檔買賣價等資訊 13:102020/09/09 財經 美科技股腹瀉 台股早盤發燒大跌近200點 10:172020/09/09 財經 新冠疫苗試測爆不明疾病 製藥巨頭盤後暴殺逾8％ 11:172020/09/09 財經 《美股》新冠疫苗臨床試驗喊卡 阿斯利康盤後暴跌逾8％ 11:422020/09/09 財經 美股慘崩600點 台股早盤重挫逾150點 回測12500關卡 09:052020/09/09 財經 《晨間解盤》漲多回檔 殺盤力量大(倫元投顧提供) 08:352020/09/09 財經 股匯不同調 新台幣早盤大漲2.23角 10:032020/09/09 財經 聚陽、鈺齊 雙題材點火 04:102020/09/09 證券．權證 北向資金湧入 外資加速增持A股 04:102020/09/09 產業財經 《韓股》美股大屠殺 韓股也疲弱 11:252020/09/09 財經 財經熱門新聞 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 - 財經 散戶太瘋狂 新債王岡拉克示警：美股不祥之兆 - 財經 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 護國神山台積電擊退陸廠挖角 啟動史上最大規模徵才 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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