日馳（1526）8月合併營收達1.28億元，增長36.4%，在業績題材撐腰下，今日開盤股價續大漲，最高站上51.90元，大漲了逾5％，總成交量衝破1.5萬張。

展望下半年，日馳目前在手訂單已看到10月，部分是急單、部分是遞延訂單。法人表示，自行車在歐、美市場持續熱銷，無論組車廠或是零配件廠，現階段同樣訂單滿手、產能滿載，預期日馳今年獲利倍增可期。

(工商 )