新冠疫情仍持續在全球發燒，城市治理究竟要如何改變才能讓民眾調適疫情新常態的生活方模式，臺北市長柯文哲在「2020台北後疫情時代智慧城市數位治理論壇」中表示，最新數據顯示，新冠每日確診人數仍高達25萬人，疫情仍相當嚴峻，代表我們將進入一個新常態，未來要強調不再是振興，而是全面數位轉型，這必須高度仰賴智慧科技，推動都市的升級。

新冠疫情不僅影響民眾的日常作息，也大大衝擊產業及經濟發展。許多專家認為短期內無法阻絕病毒對社會的侵襲，將朝流感化發展，進而改變社會的運作型態。因應疫情後的新常態，數位轉型成為必經之路，運用網路科技來克服人與人之間的安全距離，利用5G、人工智慧、大數據等新興科技來強化數位基礎建設。臺北市政府資訊局於8日辦理「2020臺北後疫情時代智慧城市數位治理論壇」，探討「智慧城市協助城市數位轉型」以及「如何協助民眾適應新型態及產業經濟復甦」。

柯文哲指出，臺北市身為台灣政治經濟首府，面對疫情的衝擊，要是危機為轉機，不是振興而是轉型，而正凸顯出IT與數位轉型的價值。他認為，今年冬天新冠肺炎的疫情很可能再回到北半球，未來會是一個新常態（new normal），整個台灣社會已經無法回到原先的模樣，但絕對要視此危機為轉機，不是振興而是轉型，所以，必須有直接設想未來的準備；數位治理也將是臺北市未來的重點，如：臺北市市政臨櫃服務的e化、Pay.Taipei、大數據中心等等的推動，都希望由公部門先行，積極打造未來政府的數位生態系。

而台灣防疫有成，更得到＜時代雜誌（TIME）＞的專文報導，8月初於台北小巨蛋舉辦了「疫情期間全世界首場超過萬人的大型演唱會」，除了民眾自律戴上口罩，場館例行的體溫量測外，最重要的是，採用台北市資訊局統一建置的「實名制系統」，強化疫情管理，也正是科技防疫的最佳實踐。資訊局長呂新科在論壇中表示，臺北市這幾年來積極於不同局處數據地整合與決策管理的應用，疫情期間，就能隨時掌握疫情地發展，並盤點與調度醫療資源，且很快地建立與健保局整合的實名制口罩販售系統與場館管理方案，這都是在既有數據統整下的具體效益。

資策會詹文男所長指出，新冠疫情的確會大幅改變我們的生活形態，機器監控將取代人工量測，過去存放在不同地方地數據，也會進入全面整合的階段，市政府會採取自動化數位身份驗證等作法。同時，如何讓市民能充分被告知與參與，會是未來共同創造智慧城市的基礎。

針對應如何強化城市的數位基礎建設，產業也提出一些新穎的觀點。與會的慧誠智醫總經理余金樹指出，台灣防疫成功，市民生活影響不大，反而可能會讓大家放鬆戒心，我們更要以國外為師，如：國外已經應用無人機遠程送藥，長照機構防疫的新照顧型態都已經上線運作，這些都是我們因應下波疫情要超前部署的準備。

(工商 )