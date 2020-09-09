由經濟部能源局、工研院與世界先進主辦、佳世達旗下明基能源技術協辦的「廢熱回收示範觀摩會」，8日在世界先進公司晶圓三廠舉行，會中分享空壓機廢熱回收再利用的專案成果，期望藉由觀摩分享，未來可推廣於半導體、太陽能或其他有高溫應用需求之工廠運用，以達到節能減碳與循環永續之目標。

明基能源董事長暨佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻表示，明基能源的實際案例已遍及國內製造業、服務業約一千個據點，展現各行各業綠色營運之成效。此次廢熱回收技術服務，可對跨品牌、跨機型的空壓機回收廢熱，並成功整合兩大熱能再利用的系統，在客戶持續安全運轉的前提下，超出節能目標、對地球友善，適合需要熱水或空調加溫加濕的工廠導入。

明基能源指出，空壓機廢熱回收再利用的優點是，可提供70℃高溫熱水，適合高溫應用場合，廢熱需要冰水冷卻，因此將廢熱再利用，有節熱和節冷的雙重效果。此次將廢熱回收利用在原本需要外購蒸汽以加熱的熱純水系統、以及控制無塵室恆溫恆濕的外氣空調箱，更減少冰水機降溫的電費，成功將廢熱變黃金。

空壓機供應中斷往往會導致工廠停擺的重大損失，因此過去其他廠商不敢輕易嘗試，明基能源具備豐富執行經驗，設計時考量供應端（空壓機）及使用端之熱能平衡、失效之備機功能，不僅運轉安全可靠，節能效益亦相當顯著。

明基能源提供世界先進公司廢熱回收技術服務，亦以客戶工廠安全運轉為前提，協助將空氣壓縮機的廢棄熱能，轉而使用在熱純水系統與空調熱能來源，使廢熱變黃金，有效降低外購蒸汽使用量達65％，一年的總節能費用超過2,200萬元，合併節省碳排量8,000噸，更相當於20.6座大安森林公園減碳量。

(工商 )