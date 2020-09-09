股匯不同調 新台幣早盤大漲2.23角 10:032020/09/09 工商 李青縈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新台幣兌美元匯價周三早盤以來最低為29.510元，最高為29.282元，一度大幅升值2.23角。目前迄上午九點44分新台幣兌美元暫報29.291元，仍然勁揚2.14角。 週三開盤價為29.510元，也是今天早盤以來的最低價。 台股加權指數開盤到上午9點46分為12,529.09，跌134.47點，跌幅1.06％，成交822.08億元。 (工商 ) #早盤 #上午 #股匯 #不同調 #新台幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《匯市》台幣再升破29.3元 區間震盪2.28角 10:342020/09/09 財經 美股慘崩600點 台股早盤重挫逾150點 回測12500關卡 09:052020/09/09 財經 北向資金湧入 外資加速增持A股 04:102020/09/09 產業財經 台幣天天大怒神 堅守29.5元 04:102020/09/09 財經要聞 美元保單熱賣 7月占率破六成 04:102020/09/09 金融．稅務 美科技股腹瀉 台股早盤發燒大跌近200點 10:172020/09/09 財經 《類股》世紀鋼有基之彈 鋼鐵風電股耐震 11:592020/09/09 財經 大型權值股不振 台股力守12,500點 12:522020/09/09 財經 法人搶進聯電友達 台股力守12600 14:222020/09/09 財經 陸港觀盤－後疫情時代 優質企業價值凸顯 04:102020/09/09 全球財經 財經熱門新聞 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 - 財經 散戶太瘋狂 新債王岡拉克示警：美股不祥之兆 - 財經 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 護國神山台積電擊退陸廠挖角 啟動史上最大規模徵才 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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