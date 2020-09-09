新台幣兌美元匯價周三早盤以來最低為29.510元，最高為29.282元，一度大幅升值2.23角。目前迄上午九點44分新台幣兌美元暫報29.291元，仍然勁揚2.14角。

週三開盤價為29.510元，也是今天早盤以來的最低價。

台股加權指數開盤到上午9點46分為12,529.09，跌134.47點，跌幅1.06％，成交822.08億元。

(工商 )