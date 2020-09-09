西拉雅國家風景區官田遊客中心「西拉雅 來一夏生活器具變身」特展，即日起至10月31日止，拍照打卡即送精美小禮物。（劉秀芬攝）

西拉雅國家風景區官田遊客中心「西拉雅 來一夏生活器具變身」特展，即日起至10月31日止，拍照打卡即送精美小禮物。（劉秀芬攝）

西拉雅國家風景區官田遊客中心「西拉雅 來一夏生活器具變身」特展，即日起至10月31日止，拍照打卡即送精美小禮物。（劉秀芬攝）

西拉雅國家風景區官田遊客中心「西拉雅 來一夏生活器具變身」特展，即日起至10月31日止，拍照打卡即送精美小禮物。（劉秀芬攝）

廢棄的機車排氣管、茶壺嘴、平底鍋，經過藝術家巧手，變成裝置藝術。西拉雅國家風景區官田遊客中心推出「西拉雅 來一夏生活器具變身」特展，由嘉義鐵孩子素人藝術家賴銘傳帶來20件可愛的動物裝置藝術品，有兩人高的大猩猩，也有可以坐上去玩的搖遙豬，要讓大家快門按不停。

開幕不久的官田遊客中心，是南台灣最新打卡地標，此外，遊客中心室內還設有環景大螢幕、趣飛車VR體驗區，展覽區有四季之美攝影展，及最新的鐵雕藝術展。

藝術家賴銘傳50歲從製作廣告看板退休後，到回收場撿不鏽鋼鐵器，改造成一個個可愛的裝置藝術，將藝術節結合環保，以廢料製成作品，希望大小朋友透過近距離的互動一同感受鐵雕藝術帶來的力與美，不僅僅只是看展，更能夠傳遞愛物惜物的教育意涵。

占地廣達11.2公頃的西拉雅國家風景區管理處，整體建築以西拉雅族色調加入嘉南平原地形地貌意象設計，戶外景觀區坐擁一整片遼闊大草原，成群出沒的梅花鹿，希望呈現出早期在嘉南平原的意象，刻畫出當時的文化與自然風貌。

草原另一邊是由葛萊美獎設計大師蕭青陽操刀，乘著祝福降臨西拉雅的許願鶴—幸福翔起，當Q萌小鹿遇上純白許願鶴，成為草原上最吸睛的地景藝術美景，更是時下最夯的IG打卡聖地。

「西拉雅 來一夏生活器具變身」特展即日起至10月31日止於官田遊客中心展出，邀請大家一起來猜猜看這些可愛的動物們是利用什麼廢棄的不鏽鋼器具打造的。

現在追蹤西拉雅官方IG「TRAVELSIRAYA」或與「西拉雅 來一夏生活器具變身」拍照打卡即送精美小禮物，限平日兌換，數量有限換完為止。

西拉雅管理處最近也陸續推出一連串精采豐富的系列活動，包含9月12日即將在官田遊客中心開唱的西拉雅音樂祭；10月25日於走馬瀨農場舉辦一年一度的西拉雅趣飛車-無動力造型車大賽，報名只到9月21日截止。

(中時 )