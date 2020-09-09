在軟銀近周的大筆投入美股科技股之際，軟銀合規長(chief compliance officer)芬特瑞斯(Fentress)已經離開軟銀，也空下WeWork董事席位。目前他在LinkedIn的資料顯示為Novare諮詢公司創辦人。

芬特瑞斯在2018年加入軟銀，當時1000億美元的願景基金剛成立，正將進軍新創企業投資。該基金後來招致批評，認為在拉高新創的估值，以及對未經試煉的公司例如WeWork進行過多的下注。而近期的一兩周，軟銀開始對美股已上市的科技公司產生興趣，由於其過於樂觀科技股的追高，該策略也引發謹慎投資人對科技股泡沫的疑慮。

芬特瑞斯在今年稍早被認任命為WeWork董事，在九月時離開職務。

據彭博報導，軟銀發言人已證實芬特瑞斯的離職，但無進一步評論，包括接任者為何人。

芬特瑞斯並非近期離的高層，八月軟銀的全球治理事務長(global vovernment affairs officer)歐賈克利(Ojakli)表示，正要離開軟銀。

芬特瑞斯此前的工作為諾基亞合規長、PayPal控股合規副總裁。

(時報資訊)