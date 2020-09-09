電動工具機及兩輪輕型電動車需求強勁，新盛力科技(4931)營運可望走出谷底，新盛力科技表示，產業狀況看起來比預期好，第4季營運可望優於第3季，樂觀看待明年營運。

新盛力科技為高功率鋰離子電池模組廠，前身為SONY在台灣的鋰離子電池模組生產工廠，傳承日系廠商生產技術及經營管理能力，相較於其他同業多專注在NB等IT產業，新盛力科技產品聚焦在電動手工具機、儲能系統及兩輪輕型電動交通工具三大領域，也因此當同業營運受惠於遠距生活帶旺NB需求，業績較去年同期均呈現成長下，新盛力科技業績相對疲弱，前8月合併營收為10.61億元，年減23.9%。

不過，隨著各國陸續解封，電動工具機及電動自行車等需求強勁，且伺服器及資料庫中心24小時運轉帶動(離峰充電、用電高峰放電)儲能型BBU需求高度成長，著重在伺服器BBU的新盛力於去年下半年陸續接獲歐洲、美國及日本客戶訂單，並已於去年第4季開始出貨，三大產品線訂單增溫，讓公司營運擺脫谷底。

新盛力科技表示，產業狀況看起來比預期好，由於公司深耕電動工具、備援電源模組、輕型電動交通工具領域，設計經驗豐富獲客戶認同，預估第4季營運可望優於第3季，樂觀看待明年營運。

(時報資訊)