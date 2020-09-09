1.聯電(2303)：昨遭外資賣超49349張、噴量收低，惟昨夜ADR逆漲5.06%，支撐今早股價開低走高，抗跌氣盛。

2.千興(2025)：今早拉出第四根漲停後遭打開，開盤約45分鐘，成交量已突破4500張。

3.聚亨(2022)：市場資金轉進中低價族群，加上昨外資轉買超，今早股價一度逆漲逾7%。

4.榮成(1909)：8月營運持穩，Q4旺季樂觀，外資、投信持續買超，早盤股價開低走高逾3%，持穩5日線上。

5.正隆(1904)：昨獲三大法人聯手買超3374張，早盤股價開低走高約2%，守穩5日線。

6.淘帝-KY(2929)：外資連兩日買超，今早多頭奮力逆勢上攻逾3%，一舉收復5日線、月線。

7.致伸(4915)：8月營收59.3億元、月增3.13%，為今年次高，法人看好Q4營運回溫，今早抗跌於平盤上震盪。

8.嘉基(6715)：8月營收終止同比衰退，股價底部有撐，小紅震盪。

9.震旦行(2373)：8月營收年增率轉正，底部逐漸墊高，穩在短均之上。

10.達欣工(2535)：房市與資產題材，低檔有買氣，多方佔上風，高檔震盪。

11.國賓(2704)：外資轉買搭配國旅正夯，30元附近有撐，今早攻高逾1%。

12.台驊(2636)：海空運市況熱絡，今年業績望高，三大法人昨日合計買超逾1300張，開高攻漲4%叩關40元，但反壓也隨之現蹤。

13.美中關係劍拔弩張，美擬封殺陸中芯國際，導致半導體族群遭空頭猛轟。

14.日馳(1526)：8月營收年增36.4%，外資昨轉買超，早盤站穩50元。

15.厚生(2107)：8月營收年增翻倍，早盤漲逾5%，收復5日線。

16.中興電(1513)：8月營收創今年來新高，早盤挾量漲逾2%。

17.京元電子(2449)：三大法人昨擴大賣超，早盤跌逾1%，丟失短均。

18.力達-KY(4552)：8月營收年增8.46%，早盤漲逾5%，收復5日線。

19.健亞(4130)：紅斑狼瘡新藥GV17獲美FDA之pre-INDmeeting回覆，早盤觸及漲停，彈上季線。

20.元太(8069)：8月營收年增7成，昨獲外資翻多買超，早盤逆勢勁揚3%，攻克月線及季線。

21.訊舟(3047)：8月營收年增72.45%，早盤跳漲半根停板，力保5日線。

22.寶齡富錦(1760)：掌握料源，砸5.94億元收購正峰化學，晨盤翻紅走揚3%，重返五日線。

23.元晶(6443)：8月營收雙增，晨盤挾量彈升7%，護守5日線。

24.亞太電(3682)：與遠傳5G結親家，外資誇讚好姻緣，早盤噴量大漲9%，登半年高。

25.眾達-KY(4977)：8月營收3.16億元，年增70.64%，早盤急拉大漲6%，收復5日線。

26.台聚(1304)：9月接單已滿，年底前需求不看淡，昨獲三大法人聯手買超1.3萬張，晨盤攀揚5%，攻上2年半高位。

27.海德威(3268)：8月營收年增逾5成，早盤一度亮燈攻頂，站穩各均線之上。

28.台達化(1309)：受惠ABS需求增加、利差擴大，7月自結EPS 0.64元，獲買盤敲進急拉大漲5%，一度衝上30元及逾10年高價。

(時報資訊)