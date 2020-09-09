SEMI國際半導體產業協會於今（9）日發表的全球半導體設備市場報告（WWSEMS - Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics Report）中指出，2020年第二季全球半導體製造設備出貨金額較去年同期大幅成長26%，來到168億美元，比起第一季也有8%的增幅。

以地區來看，中國大陸搶下最大的市場，第二季全球半導體設備出貨達45.9億美元，擠下台灣，成為最大的市場，該數字季增31%且年增36%。

韓國於第二季全球半導體設備出貨達44.8億美元，緊追在大陸之後，成為排名第二的市場，該數字季增33%且年增74%。

台灣於今年第一季拿下全球半導體設備出貨最大的市場，但第二季全球半導體設備出貨降至35.1億美元，排名降至第三名，該數字季減13%，但年增9%。

日本為全球半導體設備第四大的市場，第二季全球半導體設備出貨17.2億美元；北美為第五大市場，第二季全球半導體設備出貨16.4億美元。其中，日本季增3%，北美則季減15%，使得兩者的排名互調，日本上升一名，北美下降一名至第五位。

(時報資訊)