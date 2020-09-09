感動的人情味！75歲曾姓老翁搭車有優惠，從新北市到台中的國道客運車資145元，但為了還警察幫他的100元，甘願舟車勞頓，隔天再專程從台北搭車到台中，就是為了要還幫他的警察，從口袋掏出的100元，還要向熱心員警說一聲「足感謝！」

台中市警察局第六分局市政派出所警員李冠霆日前擔服值班勤務時，曾姓老翁走進派出所，難掩愁容的說他的錢包遺失了，無法購買車票搭車返家，暖心的員警在了解狀況後，除協助老翁掛失證件外，還自掏腰包100元協助老翁搭車，讓他能順利北上返家。

曾姓老翁向警方表示，他到朝馬轉運站欲購買車票，搭乘客運返回位於新北市三重區的住處時，翻遍全身上下，才發現錢包遺失。

原以為車票145元，自己身上的口袋還有些許零錢仍不夠，在不得已的情況下，才至派出所報案請求警方幫忙。

經員警熱心詢問並查證後，除先協助曾姓老翁掛失身分證外，同時聯繫其家屬告知老翁的處境，確認老翁到達台北車站時能順利回家後，員警即從口袋掏出100元助老翁購買車票，讓他能順利搭車。

翌日下午6時，曾姓老翁還特地南下返回派出所，將向員警借來的100元歸還，並且非常感謝暖心員警的及時協助。

警方呼籲，民眾外出時應多加留意自身錢包、手機及證件等貴重物品，並妥善保管，若拾獲遺失物，可送至警察機關

，交由警方處理。

(中時 )