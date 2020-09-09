中央宣布明年起開放進口美豬美牛，放寬含有萊克多巴胺，俗稱瘦肉精的豬肉進口，爭議仍持續延燒！多個民間團體舉辦反對瘦肉精記者會，其中，白米炸彈客楊儒門也現身支持，表態在公平競爭的前提下台灣不能使用瘦肉精。此話一出，有不少網友則是在批踢踢討論，有人說「還差一個女神吳音寧」。

曾為對政府開放稻米進口放置爆裂物的「白米炸彈客」楊儒門強調，政府不應進口有健康疑慮食品，就算真要進口，也應仿照菸品在商品上標示警語。他認為要讓消費者清楚的了解瘦肉精對健康造成的危害，最後讓消費者自己去選擇。

民團質疑政府對於瘦肉精的健康風險評估草率，而農政單位更犧牲本土農業與農民權益，開放瘦肉精肉品衝擊市場，且台美經貿談判尚未開始就先門戶大開，未來談判只會陷入絕對劣勢。不少網友也說，「再不反抗只會越開越多」、「支持楊儒門」、「協尋510」、「其實蠻支持 使用瘦肉精像香菸那樣標示警告標語」、「現在還有人在意民主程序嗎」。

然而，針對美豬牛議題，行政院長蘇貞昌表示，國人最重視食品安全，這也是政府對人民的責任，政策公告後，相關食品須強制標示並嚴查重罰。他特別指示衛福部、農委會等相關部會須製作標章、標示，無論是生鮮肉品、散裝包裝或所有通路須清楚標示臺灣農產品、豬肉等，讓民眾一目了然，讓國人能夠了解並選擇；魚目混珠者也應嚴查重罰！

(中時新聞網)