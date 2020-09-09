民進黨青年部主任吳濬彥與台大研究生高若有、台大生張耿維等6人，不滿太陽花學運時的323政院驅離，迄今仍找不到打人的員警，去年3月赴行政院、警政署潑漆抗議。台北地院今依毀損罪判6人各拘役30日，均可易科罰金3萬元，可上訴。

檢方起訴指出，警政署與行政院鐵門在去年3月24日凌晨遭人潑漆、丟擲白色面具，寫上「323四周年」等字樣，中正一分局獲報前往現場，潑漆人群一哄而散，其中，手持相機的高若有因跑得較慢，當場被逮。

警詢時，高承認潑漆，並供出吳濬彥等其他5名同夥涉案，稱他們是要抗議323政院驅離事件，發生4年後仍找不到打人的員警，於是分為3組，分別在行政院2號、5號門噴漆，再到隔壁的警政署大門噴漆，他負責拿相機拍照記錄過程。

警方事後通知吳濬彥等其餘共犯到案，檢察官在吳去年8月接任民進黨青年部主任的隔一天，依侮辱公署、毀損罪將吳等6人起訴。

(中時 )