快訊》遊覽車與機車擦撞 女騎士滑進車底滿地血不治 10:092020/09/09 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 快訊》機車與遊覽車對撞，女騎士滑進車底滿地血不治。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市西屯區今（9）日上午發生一起離奇死亡車禍！一名女騎士從東大路沿著西屯路，往玉門路方向行駛時，不知何故突然與一輛遊覽車直接對撞，由於撞擊力道大，機車卡在車頭，但女騎士卻滾進車底，當場血流滿地，警消獲報趕往現場，將卡在車底的女騎士緊急送醫，仍不幸傷重不治，目前事故發生原因正由警方調查。 (中時新聞網) #女騎士 #滑進車底 #機車 #遊覽車 #對撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－後疫情時代 優質企業價值凸顯 04:102020/09/09 全球財經 碰撞遊覽車 女騎士連人帶車滑進車底送醫不治 09:492020/09/09 社會 直擊》桃園死亡車禍驚悚瞬間曝 MARCH直撞BMW慘成廢鐵 21:582020/09/08 社會 高雄男快車撞小黃奪兩命 家屬：有癲癇紀錄 12:092020/09/08 社會 色冷氣工邀國中女談心 拉進公園女廁硬上摸胸指侵 09:192020/09/09 社會 苗縣檢討兩段式左轉 存廢惹議 04:102020/09/09 地方新聞 女童突竄出至公車輪胎旁差8秒成「肉醬」 網怒：家長在哪 15:292020/09/08 社會 台中賓士男午夜酒駕失速 連環撞爛5車 14:142020/09/08 社會 可惡！高雄男撞機車肇逃 再飆速闖紅燈追撞小黃釀2死 03:222020/09/08 社會 快充10分鐘 EV-50平價機車搶市 04:102020/09/08 財經焦點 社會熱門新聞 碰撞遊覽車 女騎士連人帶車滑進車底送醫不治 - 社會 受不了「檢舉魔人」！前319槍擊案檢察官怒提行政訴訟 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 蕭淑慎前男友「虎頭哥」車禍智力退化 借1800萬不還被訴 - 社會 吸乾老店1／牛排大王控殯葬女王搞垮他 「聯一」歇業內幕大曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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