台中市西屯區今（9）日上午發生一起離奇死亡車禍！一名女騎士從東大路沿著西屯路，往玉門路方向行駛時，不知何故突然與一輛遊覽車直接對撞，由於撞擊力道大，機車卡在車頭，但女騎士卻滾進車底，當場血流滿地，警消獲報趕往現場，將卡在車底的女騎士緊急送醫，仍不幸傷重不治，目前事故發生原因正由警方調查。

(中時新聞網)