艾思科（Essencore）旗下新興記憶體品牌科賦（KLEVV），推出兩款全新產品CRAS XR RGB與BOLT XR DDR4電競/超頻記憶體。秉持「創新進化」的品牌宗旨，嶄新的科賦CRAS XR RGB與BOLT XR記憶體專為遊戲高手、超頻玩家與科技狂熱者所打造，以提供極速效能表現與絢爛流光體驗。科賦同時也是全球知名頂尖電競戰隊T1指定使用的記憶體品牌，近期科賦推出與T1合作的產品宣傳影片，露出一系列科賦RGB產品，其中也包含本次新品CRAS XR RGB，影片甫推出便獲得一致好評。

科賦CRAS XR RGB DDR4電競/超頻記憶體採用獨特的環形導光條設計，RGB LED燈珠可呈現多達1,680萬色變化，使絢麗奪目的多變RGB流光能隨著特殊環狀設計完整展現。在 RGB 光效支援方面，CRAS XR RGB記憶體可相容於ASUS華碩、MSI微星、GIGABYTE技嘉、ASRock華擎等各主機板廠自家的RGB光效控制軟體，使消費者能方便快速地進行客製化的燈色設定及效果同步。此外，針對追求極致遊戲浸淫體驗的玩家，CRAS XR RGB亦支援Razer雷蛇的Razer Chroma軟體，能與熱門遊戲同步展現進階燈光效果。

科賦CRAS XR RGB這次共推出三款頻率規格，包括3,600MHz（時序18-22-22-42）、4,000MHz（時序19-25-25-45）、以及最高的4,266MHz（時序19-26-26-46）頻率組合。所有版本皆提供單支8GB（8GBx1）包裝及雙通道16GB（8GBx2）兩種容量套組。另特別針對喜愛高容量及DIY玩家，CRAS XR RGB記憶體的3,600MHz版本也提供單支16GB（16GBx1）及雙通道32GB（16GBx2） 高容量套組，消費者可依照需求選擇合適的系統升級規格。

針對不需要燈條配置、偏好極簡設計的電腦DIY玩家，科賦的BOLT XR DDR4電競/超頻記憶體便提供新穎且獨特的外觀設計。全鋁散熱片表面搭配立體浮雕線條，散熱片頂端並沿用與CRAS XR RGB相同概念的環形無邊角設計，圓弧的邊緣讓消費者裝卸記憶體時更順手，整體設計完美詮釋時下流行的極簡風格。

科賦 BOLT XR DDR4 提供3,600MHz（時序18-22-22-42）及4,000MHz（時序19-25-25-45）兩款頻率規格，均提供單支8GB（8GBx1）包裝和雙通道16GB（8GBx2）容量套組選擇。其中3,600MHz版本，更提供單支16GB（16GBx1）及雙通道32GB（16GBx2）的高容量套組選擇。

科賦記憶體擁有絕佳的相容性，讓電腦DIY玩家可安心選購。科賦記憶體產品積極與主機板廠商緊密合作，通過各廠合格供應商名單（Qualify Vendor List, QVL）測試，確保平台兼容與互操作性，同時科賦CRAS XR 與 BOLT XR系列均支援Intel與AMD平台，並支援Intel XMP 2.0一鍵超頻功能，可在BIOS模式中輕鬆設定。

科賦CRAS XR RGB 與BOLT XR系列電競/超頻記憶體均使用全鋁散熱片，以達最佳散熱傳導效果，並經過艾思科嚴謹的測試程序，以確保在高速操作下能維持優異效能與穩定度。透過低電壓與超低功耗的設計，也能維持無以倫比的系統穩定性。所有科賦記憶體皆提供終身有限保固服務。

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