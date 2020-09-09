在全球小基站白牌化快速崛起的趨勢下，經濟部推動5G發展有成！5G開台元年，經濟部8日在「5G邁大步 專網引新機」記者會，發表5G專網系統、應用場域實證的推動方向及成果，並宣布瞄準5G專網的新應用契機，整合國內網通、伺服器、系統整合商、營運服務商等業者，投入5G企業專網國產產業生態系建置，打造通訊技術與服務及應用場域一條龍模式，以在地化差異的服務應用，建立切入5G專網的優勢，為國內產業提供數位轉型關鍵服務，協助發掘更有效率的新商業模式。

經濟部技術處代理處長林德生表示，全球電信設備市場產值達到上兆元規模，現今5G設備白牌化與虛擬化的全新技術變革，對臺灣而言是一個新機會。我國的資通產業及伺服器產業具有切入5G專網優勢，尤其在晶片半導體、關鍵零組件、終端設備、網路設備、雲端伺服器等方面的產業供應鏈連結度高、市場競爭力強，再加上智慧城市應用普及場域示範；因此，經濟部串聯設備到應用的國產端對端解決方案，建構網通產業、伺服器產業、系統整合到場域應用，邀集明泰、雲達、仁寶、三軍總醫院、遠傳、中華電信、工研院及資策會等單位共同投入專網開發，打造國產5G企業專網技術，並建構自主供應鏈，期望在2022年年產值達到500億元規模。

經濟部5G辦公室許冬陽主任指出，2030年十大垂直產業受5G所帶動ICT投資將達1.5兆美元，為實現「5G設備，臺灣製造」的目標，經濟部在「臺灣5G 行動計畫 」數位國家創新經濟發展政策，技術處以科技專案投入5G相關研發，歷經四年已建立小基站系統的自主核心技術、展開智慧工廠、智慧娛樂、智慧醫療、智慧交通等專網應用場域測試，並展開與歐盟在創新應用發展環境合作，更參與聯合國國際電信聯盟無線電通信部門組織，成為全球五個完成5G技術評估的組織之一。5G專網垂直應用除將成為新興市場外，其產業鏈分工將更為細緻，除了基礎設備軟硬體技術，也需串聯應用領域、通訊技術與應用服務，因此催生了5G專網的產業新機會，如網通系統整合商，或應用服務整合商等。臺灣網通設備廠商不只生產設備，也可跨足網通系統整合領域；亦或是電信營運服務商，跨足應用服務整合等，甚至未來可將一整套解決方案輸出國外。

仁寶副總經理梁志賢表示，仁寶看好5G企業專網的發展，因此積極布局5G的技術發展及垂直整合應用，提供End-to-End 的5G 企業專網解決方案，除了投入在智慧農業、智慧製造、健康醫療、雲端遊戲等四大領域外，也與工研院以及資策會在教育文化、智慧展演以及跨領域的5G整合應用領域有積極的合作開發。明泰科技協理葉逢棋表示，明泰積極響應政府5G政策，看好5G專網在應用場域發展，透過與工研院在許多專案的密切合作，如公共事業電力物聯網、 三軍總醫院智慧醫療、智慧展演等5G試驗場域建置累積了相當多的經驗。雲達科技協理李家瑞也對雲端技術為5G網路帶來的破壞性創新深具信心，可以在5G專網的時代為企業提供嶄新及完整的端到端解決方案，加速數位轉型。

工研院資訊與通訊研究所副所長丁邦安表示，在技術處科技專案支持下，工研院及資策會以跨單位團隊合作，在5G專網技術研發獲得突破性進展，建立小基站、邊緣運算、核心網路及場域應用等四大自主技術。開發小基站系統的5G基站關鍵產品設備，射頻關鍵晶片、模組及基頻軟體及通訊協定已完全自主外，提升小基站組網智能管理技術的自我組織網路（SON）技術也獲得突破性進展，有效降低專網布建成本，支援5G垂直應用跨業合作，更獲得全球行動通訊產業的年度大獎-小型基地台全球論壇獎（Small Cell Forum Awards）肯定，同時在提供微服務化之輕核心網路，已可快速佈署及自動組網，目前已同步國際搶進超可靠低延遲通信（URLLC）專網應用。同時也與歐盟展開無人機及智慧工廠等專網合作，優先測試5G專網相關產品，為台灣網通廠商、設備廠商提供軟硬整合的解決方案，搶進全球5G專網的新市場。

5G專網有通訊穩定、網路不塞車、高資訊安全等3大特性，技術處在智慧醫療、智慧工廠、智慧娛樂進行5G專網垂直應用服務場域驗證：如和凌華、友嘉合作規劃未來工廠自動化示範場域，開發高可靠低延遲的工業4.0生產技術；集結中華電、台達電、明泰、廣達等16家業者，在臺北流行音樂中心以5G展示直播8K 360度虛擬實境的智慧娛樂新體驗；或在三軍總醫院配合小型基地台的佈建，精準室內定位將達到公分等級，掌握嬰兒床活動範圍之「絕對位置」，若偏離範圍就會發出警示，解決室內定位精準度問題；同時透過高解析度之影像，辨識嬰兒異常狀態與及時反應，未來可應用於疫調、隔離病患之精準管理。

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