36歲的台灣女星郭碧婷去年和香港星二代向佐在義大利舉行海島婚禮，現在肚裡懷有8、9個月的胎兒，沒想到兩人的婚姻還沒完成註冊，等於沒有法律效力，不過，向佐已經在香港二度申請註冊，就等郭碧婷簽字。

最近微博流出一張疑似向佐和郭碧婷的結婚通知書，外界才恍然大悟兩人還不是正式夫妻，根據陸媒報導，向佐今年6月才在香港登記註冊結婚，本來要在郭碧婷產前完成，未料碰上疫情、被迫分隔兩地，過了3個月註冊自動作廢，只好再重新申請一次。

網路流傳一張向佐和郭碧婷的結婚登記書。（圖／微博@會火）

據了解，郭碧婷即將臨盆，對於何時簽字和辦婚宴都沒有確切規劃，預產期也因想保留私人空間對外保密。

至於大家關心向佐何時會來台灣陪產，可以從郭碧婷爸爸的微博發文略知一二，他曬出多張家常菜照片，內文提到「雖說是給半子吃的」、「多個人吃飯」引起外界聯想向佐是否已抵台，但是郭碧婷的父親沒有揭曉答案，僅說自己有兩個女婿，「我不會說是哪個，編劇自己編。」向佐則在岳父的貼文底下留下偷笑貼圖，似乎悄悄地透露自己已抵台準備陪產。

(中時新聞網)