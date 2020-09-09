總統府發言人丁允恭被週刊爆料過往渣男醜聞，不僅劈腿逼墮胎還把高雄市政府新聞局辦公室當砲房，丁已經請辭獲准，國民黨立委陳以信表示，行徑如此大膽，現在就來看監察院長陳菊會如何查辦？

陳以信指出，《公務員服務法第5條》就有規定，公務員應誠實清廉，謹慎勤勉，不得有驕恣貪惰，奢侈放蕩及冶遊、賭博、吸食煙毒等足以損失名譽之行為。

陳以信表示，當初不讓陳菊當監察院長就是怕這樣，來看陳菊怎麼辦當年愛將丁允恭，陳菊在當高雄市長的官，行徑如此大膽，現在就來看陳菊監察院長會如何查辦？

(中時 )