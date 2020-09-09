愛將丁允恭捲渣男醜聞 藍委：看陳菊怎辦他 10:222020/09/09 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統府發言人丁允恭。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發言人丁允恭被週刊爆料過往渣男醜聞，不僅劈腿逼墮胎還把高雄市政府新聞局辦公室當砲房，丁已經請辭獲准，國民黨立委陳以信表示，行徑如此大膽，現在就來看監察院長陳菊會如何查辦？ 陳以信指出，《公務員服務法第5條》就有規定，公務員應誠實清廉，謹慎勤勉，不得有驕恣貪惰，奢侈放蕩及冶遊、賭博、吸食煙毒等足以損失名譽之行為。 陳以信表示，當初不讓陳菊當監察院長就是怕這樣，來看陳菊怎麼辦當年愛將丁允恭，陳菊在當高雄市長的官，行徑如此大膽，現在就來看陳菊監察院長會如何查辦？ 丁允恭硬喇舌又奪初夜 工作不順還怪陳菊 (中時 ) #丁允恭 #陳菊 #監察院 #陳以信 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳炳辰：沒注意這些 別說你會看實價資訊 01:132020/09/09 房產達人 首都之戰 蘇揆說陳時中鄭麗君都好 04:102020/09/09 政治要聞 美豬風暴 蔡政府挨轟比馬政府退步 04:102020/09/09 政治要聞 蘇揆預言鄭文燦當總統 包正豪斷言下一步：不會客氣拒絕 07:552020/09/09 政治 黑沙玩藝節 搶攻連假出遊潮 04:102020/09/09 地方新聞 王扮藍營活棋 搶回兩岸話語權 04:102020/09/09 兩岸新聞 紅麴文化節揭序幕 漢子秀廚藝 04:102020/09/09 地方新聞 陳時中的背後好冷 04:102020/09/09 時論廣場 深入社子島 揭開不願面對的真相 09:002020/09/09 生活 花蓮港轉型觀光 郵輪、文創樣樣來 04:102020/09/09 地方新聞 政治熱門新聞 陳菊早知情？丁允恭遭告誡「注意女性關係」 露骨對話曝光 - 政治 丁允恭辦公室淪砲房 女記者：要我穿短裙、網襪「像妓女一樣」 - 政治 丁允恭硬喇舌又奪初夜 工作不順還怪陳菊 - 政治 為何捷克議長回國就翻臉？前外交官：蔡政府沒有對人民誠實 - 政治 遭控逼墮胎、辦公室愛愛 總統府發言人丁允恭請辭獲准 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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