總統蔡英文8月28日無預警宣布明年元旦起含萊克多巴胺美豬將進口來台，其中100億養豬產業基金用途備受注目，今（9）日上午11時中央畜產會將召集全台各地養豬協會於台北市召開研商基金的會議。

雖然農委會不斷強調會把基金投注在基礎建設，提升台豬競爭力，不過百億養豬基金並非小額，具體用途在外界看來仍是霧裡看花，今日上午11時中央畜產會董事長林聰賢將主持「研商妥善運用百億基金推動養豬產業全面升級座談會」，就基金用途、肉品標章等議題做討論，據了解農委會主委陳吉仲將會出席。

(中時 )