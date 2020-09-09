百億養豬基金如何用？中央畜產會今召開座談會 10:172020/09/09 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今(9)日上午11時中央畜產會將召集全台各地養豬協會召開研商百億基金的座談會。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文8月28日無預警宣布明年元旦起含萊克多巴胺美豬將進口來台，其中100億養豬產業基金用途備受注目，今（9）日上午11時中央畜產會將召集全台各地養豬協會於台北市召開研商基金的會議。 雖然農委會不斷強調會把基金投注在基礎建設，提升台豬競爭力，不過百億養豬基金並非小額，具體用途在外界看來仍是霧裡看花，今日上午11時中央畜產會董事長林聰賢將主持「研商妥善運用百億基金推動養豬產業全面升級座談會」，就基金用途、肉品標章等議題做討論，據了解農委會主委陳吉仲將會出席。 (中時 ) #養豬基金 #畜產會 #萊克多巴胺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨2024韓朱配？黃創夏喊「高招」竟讓網友吵翻了 09:192020/09/09 政治 專家傳真－台美距BTA一步之遙？挑戰正開始 04:102020/09/09 專題周報 開放美豬的產業分析在哪裡？ 04:102020/09/08 時論廣場 陳吉仲雲林座談 強調國產豬標章與產地標示 16:402020/09/08 生活 國際半導體展 虛實整合登場 04:102020/09/09 財經要聞 苗縣檢討兩段式左轉 存廢惹議 04:102020/09/09 地方新聞 成立跨部會專案小組 政院拚太陽光電 沈榮津領軍 04:102020/09/09 財經要聞 全台馬拉松反萊豬 國民黨衝萬份連署 04:102020/09/09 政治要聞 政風處長赴市政會 又被請出場 04:102020/09/09 地方新聞 陳時中的背後好冷 04:102020/09/09 時論廣場 生活熱門新聞 轉涼了 入秋第一波鋒面周四到 全台雨最大2天時間曝光 - 生活 明起兩天鋒面襲台 降雨最劇烈時間點出爐 - 生活 全聯驚見炫霓紫中衛口罩 她曝價格網爆動：像中樂透 - 生活 她吃海底撈慶祝分手 店員下秒舉動網笑翻：服務太到位 - 生活 眼鏡布不是用來擦鏡片？內行揭真實功能 網一看驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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